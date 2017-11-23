В ГД рассказали о работе над проектом о защите журналистов в горячих точках

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что он поддерживает принятие закона о защите журналистов в горячих точках палатой парламента до конца года.

"Нам бы этого очень хотелось", — ответил Левин на вопрос РИА Новости, примет ли Госдума закон о защите журналистов в горячих точках до конца года.

Парламентарий сообщил, что депутаты ведут постоянный диалог с министерством труда и социального развития, министерством финансов и министерством связи и массовых коммуникаций по данному документу.

"Надеемся, что все разногласия будут сняты и мы сможем к 100-летию Союза журналистов в России (в 2018 году – ред.) журналистскому коллективу по всей стране сделать такой подарок, чтобы те люди, которые освещают события в горячих точках, чувствовали себя более безопасно, защищенно", — выразил пожелание глава думского комитета.

Госдума в феврале 2015 года приняла данный законопроект в первом чтении. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты представителями трех думских фракций на фоне гибели нескольких сотрудников российских СМИ на Украине, так как действующий закон "О средствах массовой информации" до конца не решает вопросы безопасности журналистов.

Поправки обязывают работодателя заключать с работником договоры страхования, обеспечивать журналистов, работающих в горячих точках, средствами индивидуальной защиты, опознавательным знаком "Пресса" (Press) и международным удостоверением журналиста, а также проводить обучение сотрудников мерам безопасности.