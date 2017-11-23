В Оренбургской области будут отмечать День реки Урал

ОРЕНБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. День реки Урал будет отмечаться в Оренбургской области в последнюю субботу сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, с такой инициативой выступил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Законопроект уже внесен в законодательное собрание.

"Река протекает по десяти районам области на протяжении почти 1,2 тысячи километров и является главной водной артерией Оренбуржья. Поэтому власть, бизнес, общественность должны совместно участвовать в сохранении экосистемы бассейна реки Урал. Но Урал еще и трансграничная река — в ее бассейне три российских региона и две области Казахстана. Поэтому проблемы осуществления природоохранных мероприятий, направленных на сохранение реки, ее природных комплексов — это проблемы межгосударственного значения, которые могут решаться только в двухстороннем порядке", — приводит пресс-служба слова главы региона.

Урал — третья по протяженности река Европы. Она берет начало в Южно-Уральских горах и впадает в Каспийское море. В России река протекает по территории Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей, в Казахстане — Западно-Казахстанской и Атыраусской областях.

Другие новости региона читайте здесь >>