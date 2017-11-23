Путин отметил чуткость сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия по случаю юбилея "Российского Красного Креста" и отметил, что благородный подвижнический труд сотрудников и волонтеров требует душевной щедрости, чуткости, отзывчивости и полной самоотдачи.

Телеграмма размещена в четверг на сайте Кремля.

"Приветствую вас и поздравляю с большим, знаковым юбилеем – 150-летием основания "Российского Красного Креста". "Российский Красный Крест" по праву считается одной из старейших общественных, благотворительных организаций страны с замечательными, проверенными временем традициями. Особо отмечу, что её становление связано с легендарной, героической страницей нашей истории – обороной Севастополя в годы Крымской войны", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сотрудники и добровольцы РКК "достойно следуют миссии беззаветного служения людям, ценностям милосердия и гуманизма".

"Реальными делами помогают тем, кто оказался в беде и в сложной жизненной ситуации, пострадал от вооружённых конфликтов и стихийных катастроф, столкнулся с тяжёлыми заболеваниями. Столь благородный подвижнический труд требует душевной щедрости, чуткости, отзывчивости, полной самоотдачи", — добавил президент.

Он также отметил и волонтёрское движение РКК — так организация воспитывает у подрастающего поколения чувства гражданственности и социальной ответственности.