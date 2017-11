Исследование показало, почему надо чаще говорить с младенцами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, каким образом дети понимают слова и то, что они означают, уже в шестимесячном возрасте, то есть еще до того, как они научатся говорить. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее ученые определили, что в 6-9 месяцев младенцы уже знают значения многих существительных. Новое исследование проливает свет на то, как именно они усваивают слова и понятия.

Эксперты во главе с доктором Эрикой Бергельсоном из Университета Дьюка в Северной Калифорнии изучали шестимесячных детей с помощью айтрекинга (окулографии — процесса, при котором отслеживается взгляд). Им показывали картинки и называли то, что на них изображено.

Выяснилось, что дети более внимательно смотрели на картинки, объекты на которых — например, "машина" — были объединены с неродственными (например, "сок"). Оказалось, что дети обладают достаточным количеством информации о значении слова, чтобы отличить объект от родственного, но не от неродственного. То есть младенцы, по всей видимости, не способны определить, связаны ли "машина" и "коляска", но знают, что "машина" и "сок" не связаны.

Помимо айтрекинга ученые анализировали поведение детей по видеозаписям. Выяснилось, что младенцы лучше узнавали слова, если они могли видеть объект, к которому относилось слово. Этот фактор оказался более важным, чем то, кто именно произносит слова.

"Думаю, прежде чем выяснять, как стимулировать развитие словарного запаса, мы должны лучше понять, как оно происходит естественным образом. Наше исследование — первый шаг в этом направлении, — заявила Бергельсон Reuters Health. По ее словам, более частые беседы с младенцами и уделение внимания тому, куда они смотрят и чем интересуются "точно не навредит и, скорее, даже поможет" с ранним развитием языковых навыков.

"Обращайтесь с младенцем как с реальным собеседником", — добавила она.