Заседание российско-иранской межправкомиссии может пройти в Казани

КАЗАНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Заседание российско-иранской межправительственной комиссии по инфокоммуникационным технологиям, а также Всемирный исламский экономический форум могут пройти в Казани, сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

Минниханов во вторник находится в Малайзии, где принимает участие в работе XIII Всемирного исламского экономического форума в городе Кучинге. В рамках форума состоялся ряд деловых встреч президента Татарстана, в частности, с министром информации и коммуникационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.

"Министр сообщил, что хотел бы обсудить с представителями России вопросы о совместных проектах в отрасли развития инфокоммуникационных технологий. Рустам Минниханов тут же, на месте, связался с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, и стороны предварительно договорились о рассмотрении возможностей проведения российско-иранской межправительственной комиссии по инфокоммуникационным технологиям в городе Казани", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи с председателем фонда Всемирного исламского экономического форума Мусой Хитамой Минниханов выступил с идеей проведения одного из предстоящих собраний на площадке KazanSummit. Объединение организационных усилий было бы, по его мнению, взаимно выгодным в расширении географии и малазийского форума, и казанского саммита.

Идея президента Татарстана, как отмечается, заинтересовала руководителей фонда форума. Муса Хитама отметил, что они в настоящее время находятся в поиске новых идей для развития этой дискуссионной площадки, и предложение является весьма заманчивым. Минниханов подчеркнул, что этот вопрос необходимо проработать всем сторонам и обсудить с руководством стран. Для более подробного изучения российской площадки президент Татарстана пригласил руководителей фонда Всемирного исламского экономического форума 10-12 мая 2018 года на KazanSummit.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества KazanSummit впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. KazanSummit-2017 прошел в Казани 18-20 мая, в нем приняли участие более 2 тысяч человек из 50 стран.

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