Глава РТРС заявил, что радио удерживает позиции в конкурентной борьбе медиа

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В условиях растущей конкуренции в медиасфере, в том числе и в борьбе за рекламодателей, радио удерживает свои позиции, радиостанции ищут новые форматы взаимодействия со слушателем, заявил во вторник президент Российской академии радио, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко.
Он отметил, что свои опытом и наработками в ходе мероприятия поделятся 200 участников из семи стран мира.
"Сейчас самое интересное, это суметь предвидеть, по какому пути цифровизации пойдёт Россия. Новые форматы выведут на рынок и новых игроков, а это обострит конкуренцию настолько, что нынешние времена покажутся наивными. Слушатель от этого только выиграет, а вот нам, радийщикам, придётся попотеть. Зато скучно точно не будет", — сказал в свою очередь руководитель русскоязычного радио Sputnik Алексей Орлов.
По его словам, рекламный бюджет радиостанций складывается из нескольких категорий продукции.
"В сетевом вещании лидирует на сегодняшний день размещение автомобильной рекламы. Следующая категория — это лекарства и БАДы. Обе эти категории за прошедший год очень подросли, особенно лекарства и БАДы — на 42%. Если говорить про локальное размещение, то по понятным причинам на локальных радиостанциях лидирует то, что рекламирует какой-то местный бизнес", — сказал Райбман.