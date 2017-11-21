Глава РТРС заявил, что радио удерживает позиции в конкурентной борьбе медиа

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В условиях растущей конкуренции в медиасфере, в том числе и в борьбе за рекламодателей, радио удерживает свои позиции, радиостанции ищут новые форматы взаимодействия со слушателем, заявил во вторник президент Российской академии радио, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко.

"Конкуренция в медиасфере нарастает. В России в этом году интернет по объемам рекламы впервые обошёл телевидение, и нас всех радует, что радио, хотя и занимает более скромные позиции, но успешно их удерживает. Радиостанции ищут способы монетизации вещания в интернете, развивают мультиплатформенность, осваиваются в социальных сетях", — сказал Романченко на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в Москве.

Он отметил, что свои опытом и наработками в ходе мероприятия поделятся 200 участников из семи стран мира.

"Сейчас самое интересное, это суметь предвидеть, по какому пути цифровизации пойдёт Россия. Новые форматы выведут на рынок и новых игроков, а это обострит конкуренцию настолько, что нынешние времена покажутся наивными. Слушатель от этого только выиграет, а вот нам, радийщикам, придётся попотеть. Зато скучно точно не будет", — сказал в свою очередь руководитель русскоязычного радио Sputnik Алексей Орлов.

По данным, представленным директором по кросс-медиаисследованиям Mediascope Михаилом Райбманом, в РФ радио сохраняет долю на рынке на уровне 4-5%, что соответствует мировым трендам.

По его словам, рекламный бюджет радиостанций складывается из нескольких категорий продукции.

"В сетевом вещании лидирует на сегодняшний день размещение автомобильной рекламы. Следующая категория — это лекарства и БАДы. Обе эти категории за прошедший год очень подросли, особенно лекарства и БАДы — на 42%. Если говорить про локальное размещение, то по понятным причинам на локальных радиостанциях лидирует то, что рекламирует какой-то местный бизнес", — сказал Райбман.