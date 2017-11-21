В Роскомнадзоре рассказали о готовящейся встрече с представителями Facebook

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Представители Facebook намерены встретиться с Роскомнадзором в конце декабря — начале января следующего года, заявил журналистам глава надзорного ведомства Александр Жаров.

"Facebook нам официально эту информацию не подтвердил (об открытии представительства в РФ — ред). Тем не менее, компания Facebook подтвердила, что либо в конце декабря, либо в течение января они намерены приехать с нами на переговоры в РФ… Дата еще не назначена, но мы настроены на более быструю встречу", — сказал Жаров на полях Международной Конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в Москве.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить, в частности, вопросы локализации баз данных, оперативного удаления запрещенного контента.