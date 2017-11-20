Дома тюменских пенсионеров и инвалидов оборудуют пожарной сигнализацией

ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Автономные дымовые пожарные извещатели устанавливают в домах одиноких пенсионеров и инвалидов Тюмени в рамках социального проекта #bezПожара, направленного на профилактику бытовых пожаров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Проект стартовал с начала ноября. Установкой извещателей занимаются волонтеры совместно с сотрудниками МЧС", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проект реализуется региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" совместно с департаментом безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и областным геронтологическим центром.

"Небольшой и недорогой прибор может спасти немалое число жизней при возникновении чрезвычайных ситуаций. Эта мера необходима, особенно в ветхих и деревянных домах с печным отоплением", — сказал глава региона Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>