В РЖД рассказали, почему авиабилеты дешевле плацкартных перевозок

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В РЖД рассказали, почему не стоит сравнивать стоимость билетов в плацкартные вагоны с услугами авиакомпаний. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте ФПК.

Перевозчик отмечает, что пассажиры, выбирающие путешествие на поезде, могут оплатить его в любой период по фиксированной цене, причем нередко со скидкой. В то же время, по данным ФПК, количество авиабилетов по низким ценам ограничено, и приобрести их можно только в определенный период. В результате разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в экономическом классе может быть существенной.

Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний, таких как жесткие ограничения на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Также в пресс-службе отметили, что пассажиры поездов имеют важное преимущество благодаря наличию большого количества остановок на маршрутах.

Ранее размер индексации тарифа на плацкарт на 2018 год вызвал широкую дискуссию. Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на билеты в плацкарте и общих вагонах на десять процентов, однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против. ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9 процента.

Обсуждение было отложено до совещания в правительстве, после чего РЖД с третьего ноября приостановила продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия решения ФАС. С 17 ноября продажи были возобновлены.