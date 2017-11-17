РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Крыму назвали победителей национальной премии "Студент года"

20:1217.11.2017
01460
© Фото : Российский Союз МолодежиОткрытие национальной премии Студент года-2017 в Крыму. Архивное фотоОткрытие национальной премии Студент года-2017 в Крыму. Архивное фото
© Фото : Российский Союз Молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Крыму подвели итоги и огласили победителей финала национальной премии "Студент года-2017".

Студенты работают за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Учебный год для студентов вузов в городах ЧМ-2018 закончится в мае

Премия "Студент года" учреждена Российским союзом молодежи (РСМ) и министерством образования и науки России. В этом году на участие в конкурсе заявки подали более 5 тысяч человек. В финал, который проходил в Крыму на базе федерального университета имени В.И. Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 регионов РФ.

Гран-при "Студент года" удостоены два участника: студент Казанского федерального университета Нафис Сиразетдинов и студентка Астраханского государственного технического университета Регина Айбулатова. Они также получили по 150 тысяч рублей.

Были определены победители еще в 11 номинациях. В их числе: "журналист года", "молодой ученый года", "иностранный студент года", "творческая личность года", "доброволец года", "общественник года", "студенческий лидер года", "спортсмен года". Победители в номинациях получили по 30 тысяч рублей, призеры — по 20 тысяч.

Студенты на лекции. Архивное фото
© Fotolia / Igor Mojzes
Программу образовательных кредитов возобновят с осени 2018 года

Ранее глава РСМ Павел Красноруцкий рассказал, что денежные призы победители смогут потратить на свое образование в любом российском вузе.

Победителем в номинации "журналист года" стала студентка Петрозаводского государственного университета (Карелия) Наталья Виноградова, а в номинации "иностранный студент года" — Андрия Аврамович из Российского государственного университета нефти и газа. В одной из самых популярных номинаций "молодой ученый" победил студент Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Бордовский.

Среди победителей также оказались студенты из Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма в Татарстане, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Севастопольского педагогического колледжа имени П.К. Менькова, филиала Самарского госуниверситета путей сообщения в Ижевске и Анжеро-Судженского политехнического колледжа.

Студенты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
На олимпиаду студентов "Я – профессионал" поступило более 50 тысяч заявок

"Рад приветствовать всех в Симферополе, в столице российского Крыма. Крым становится центром проведения общероссийских мероприятий. Мы понимаем, что без молодежи успешного развития нашей страны не будет, поскольку только вы можете спланировать, спрогнозировать наше будущее. Понятно, что при нашей помощи, но реализовывать многие вещи придется лично вам", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов на торжественной церемонии.

По его мнению, насколько молодежь готова защищать интересы страны и общества, настолько же будет успешным развитие России. "Ваша помощь нужна нашему президенту, всей стране и республике Крым", — подчеркнул Аксенов.

"Секрет успеха заключается всего в нескольких вещах: любить свою родину, верить в свои силы и ничего не бояться. И все в жизни получится. Я лично в это верю", — добавил Аксенов.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена