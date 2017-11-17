В Крыму назвали победителей национальной премии "Студент года"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Крыму подвели итоги и огласили победителей финала национальной премии "Студент года-2017".

Премия "Студент года" учреждена Российским союзом молодежи (РСМ) и министерством образования и науки России. В этом году на участие в конкурсе заявки подали более 5 тысяч человек. В финал, который проходил в Крыму на базе федерального университета имени В.И. Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 регионов РФ.

Гран-при "Студент года" удостоены два участника: студент Казанского федерального университета Нафис Сиразетдинов и студентка Астраханского государственного технического университета Регина Айбулатова. Они также получили по 150 тысяч рублей.

Были определены победители еще в 11 номинациях. В их числе: "журналист года", "молодой ученый года", "иностранный студент года", "творческая личность года", "доброволец года", "общественник года", "студенческий лидер года", "спортсмен года". Победители в номинациях получили по 30 тысяч рублей, призеры — по 20 тысяч.

Ранее глава РСМ Павел Красноруцкий рассказал, что денежные призы победители смогут потратить на свое образование в любом российском вузе.

Победителем в номинации "журналист года" стала студентка Петрозаводского государственного университета (Карелия) Наталья Виноградова, а в номинации "иностранный студент года" — Андрия Аврамович из Российского государственного университета нефти и газа. В одной из самых популярных номинаций "молодой ученый" победил студент Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Бордовский.

Среди победителей также оказались студенты из Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма в Татарстане, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Севастопольского педагогического колледжа имени П.К. Менькова, филиала Самарского госуниверситета путей сообщения в Ижевске и Анжеро-Судженского политехнического колледжа.

"Рад приветствовать всех в Симферополе, в столице российского Крыма. Крым становится центром проведения общероссийских мероприятий. Мы понимаем, что без молодежи успешного развития нашей страны не будет, поскольку только вы можете спланировать, спрогнозировать наше будущее. Понятно, что при нашей помощи, но реализовывать многие вещи придется лично вам", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов на торжественной церемонии.

По его мнению, насколько молодежь готова защищать интересы страны и общества, настолько же будет успешным развитие России. "Ваша помощь нужна нашему президенту, всей стране и республике Крым", — подчеркнул Аксенов.

"Секрет успеха заключается всего в нескольких вещах: любить свою родину, верить в свои силы и ничего не бояться. И все в жизни получится. Я лично в это верю", — добавил Аксенов.