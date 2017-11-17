Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопрос выделения здания в центре столицы для занятий талантливых детей балетом.

"Я поговорю обязательно с Сергеем Семеновичем (Собяниным)", — ответил глава государства на просьбу балерины, актрисы театра и кино Илзе Лиепа во время совещания по поддержке талантливой молодежи в сфере искусства.

При этом Путин указал, что различные проекты, направленные на выявление и развитие юных талантов, должны широко освещаться в прессе. "Надо бы, чтобы средства массовой информации поддерживали и на экранах, и в интернете", — указал он.

На еще одно предложение балерины президент ответил шуткой. "Если вам покажется, что то, что я делаю, серьезно, и вы оцените это и при оказании доверия, то я бы очень хотела — простите мне мою дерзость — продолжать работать дальше в этом направлении (подготовке юных артистов балета) в качестве советника президента по культуре в области детского танцевального дополнительного образования", — обратилась Лиепа к Путину. "Подсиживаете Владимира Ильича (Толстого, советника президента РФ)", — ответил под смех участников совещания Путин.