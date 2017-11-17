Депутат предложил ввести льготы для россиян, пересевших на электромобили

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия может закупать электромобили или производить их совместно с другими странами; а для стимулирования граждан на их покупку правительству нужно предоставить пакет соответствующих льгот для покупателей, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Компания Tesla Inc. ранее представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, презентация состоялась в прямом эфире. Два серебристо-серых грузовика, больше похожие на автобусы-люкс для туристов, демонстрировались в ангаре в калифорнийском Хоторне. Глава компании Илон Маск, который лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

Депутат рассказал, что все мировые автомобильные компании, производители имеют в своей линейке электромобили, и на западе делается все, чтобы электромобили были в тренде. Это правильная позиция, по мнению Лысакова, так как это в разы улучшает экологию.

"Во всех странах огромные льготы для покупателей этих электромобилей: бесплатные стоянки, парковки, еще и возвращают покупателям наличные средства (от 5 до 10 тысяч евро государство возвращает, если ты купил электромобиль)", — пояснил РИА Новости Лысаков.

По словам парламентария, для того, чтобы развивать потребление электромобилей в РФ государству необходимо принимать комплексные планы поддержки электротранспорта и введения льгот для владельцев, чтобы мотивировать и стимулировать людей на их покупку.

"Эти электромобили можно производить совместно с другими странами, можно закупать, так как для создания там сложные технологии применяются. А для внедрения правительству нужно создавать пакет льгот для покупателя, а также меры морального и материального поощрения, а также создавать престижность", — пояснил он.