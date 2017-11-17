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Общество

Депутат предложил ввести льготы для россиян, пересевших на электромобили

15:1917.11.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкОткрытие станции для зарядки электромобилей. Архивное фотоОткрытие станции для зарядки электромобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия может закупать электромобили или производить их совместно с другими странами; а для стимулирования граждан на их покупку правительству нужно предоставить пакет соответствующих льгот для покупателей, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Глава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2
© REUTERS / Tesla
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Компания Tesla Inc. ранее представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, презентация состоялась в прямом эфире. Два серебристо-серых грузовика, больше похожие на автобусы-люкс для туристов, демонстрировались в ангаре в калифорнийском Хоторне. Глава компании Илон Маск, который лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

Депутат рассказал, что все мировые автомобильные компании, производители имеют в своей линейке электромобили, и на западе делается все, чтобы электромобили были в тренде. Это правильная позиция, по мнению Лысакова, так как это в разы улучшает экологию.

"Во всех странах огромные льготы для покупателей этих электромобилей: бесплатные стоянки, парковки, еще и возвращают покупателям наличные средства (от 5 до 10 тысяч евро государство возвращает, если ты купил электромобиль)", — пояснил РИА Новости Лысаков.

По словам парламентария, для того, чтобы развивать потребление электромобилей в РФ государству необходимо принимать комплексные планы поддержки электротранспорта и введения льгот для владельцев, чтобы мотивировать и стимулировать людей на их покупку.

"Эти электромобили можно производить совместно с другими странами, можно закупать, так как для создания там сложные технологии применяются. А для внедрения правительству нужно создавать пакет льгот для покупателя, а также меры морального и материального поощрения, а также создавать престижность", — пояснил он.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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lyteanes1
Инвалидам и сельским пенсионерам выдавать электромобили бесплатно, плюс субсидия на оплату электроэнергии.
Столичным - вычитать из пенсии с рассрочкой на 10 лет. В обоих случаях, после 10 лет авто переходит в личную собственность пенсионера. При невозможности управления пенсионером авто, по каким-либо причинам, последнее переходит в собственность Пенсионного Фонда.
15:51
17.11.2017
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Елена Соловьева
Вот когда господин Лысаков, как первый зампред, торжественно откроет производственную линию ПОЛНОСТЬЮ российских электромобилей и сети заправок к ним, в каком-нибудь российском регионе, тогда и нужно будет говорить о льготах автовладельцев. А пока это больше похоже на лоббизм иностранных компаний-производителей электромобилей, чьим покупателям, наш налогоплательщик, через государство, обязан оплачивать льготы. Ага, нянечка из детсада или заводской рабочий, должна платить налоги, чтобы у владельца электромобиля, чья цена на четверть выше цены обычного автомобиля появились льготы! Учитывая крошечное количество пользователей электромобилей во всех странах мира, а не только в России, господину депутату надо бы заняться более актуальными и важными проблемами своего электората.
15:43
17.11.2017
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Vadim Garynin Garynin
А нравится мне это - от 5 до 10 тысяч евро государство возвращает, если ты купил электромобиль, надо прозрачнее, пусть стоит электромобиль
от 5 до 10 тысяч евро, а там сами разберемся на чем ездить.
P.S. Самый дешевый электромобиль на Российском рынке - Калина от 1 000 000 рублей.
15:40
17.11.2017
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18121965
Всегда говорил и говори газатранспортное это важно Россия не калифорния технологию иногда купить дешевле чем создавать а вот згаз это то что у нас под ногами Переймите 50% от стоимости газового оборудования и все
15:24
17.11.2017
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