В Москве открылся международный салон шоколада

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Международный салон шоколада открылся в четверг в московском Центральном доме художника (ЦДХ), сообщают организаторы.
Россия будет представлена культовым брендом "Красный Октябрь" и молодыми марками ремесленного шоколада: Chokoladina, Fresh Cacao, Mojo Cacao, "Лавка сладостей" и "Бритарев". Францию представят знаменитые шоколатье и шеф-кондитеры, среди которых Кристоф Руссель, член самой престижной ассоциации кондитеров в мире Relais Dessert, Японию представит всемирно известный бренд Royce, Колумбию – постоянный участник выставки компания Casa Luker. Кроме того, появятся новые участники из Бельгии, Австрии, Германии, Болгарии, Нидерландов, Португалии, Вьетнама и Венгрии.