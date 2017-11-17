В Москве открылся международный салон шоколада

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Международный салон шоколада открылся в четверг в московском Центральном доме художника (ЦДХ), сообщают организаторы.

"С 17 по 19 ноября 2017 года в ЦДХ на Крымском валу пройдет Шестой салон шоколада. Это уникальное международное событие, посвященное шоколаду, объединит на одной площадке ведущие шоколадные бренды, в том числе марки, представляющие эксклюзивный ремесленный шоколад, страны-производителей какао-бобов, признанных шоколатье и шеф-кондитеров из разных стран и, конечно же, любителей сладкого", — говорится в сообщении.

Россия будет представлена культовым брендом "Красный Октябрь" и молодыми марками ремесленного шоколада: Chokoladina, Fresh Cacao, Mojo Cacao, "Лавка сладостей" и "Бритарев". Францию представят знаменитые шоколатье и шеф-кондитеры, среди которых Кристоф Руссель, член самой престижной ассоциации кондитеров в мире Relais Dessert, Японию представит всемирно известный бренд Royce, Колумбию – постоянный участник выставки компания Casa Luker. Кроме того, появятся новые участники из Бельгии, Австрии, Германии, Болгарии, Нидерландов, Португалии, Вьетнама и Венгрии.