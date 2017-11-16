В МВД опровергли данные о предложении лишить полномочий СК

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что ведомство якобы инициирует реформу системы органов предварительного следствия в стране, предполагающую, в том числе, сокращение полномочий или даже ликвидацию СК РФ.

"Опубликованная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о подготовке руководством МВД России предложений по реформированию системы органов предварительного следствия в Российской Федерации не соответствует действительности. Министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий Следственного комитета Российской Федерации другим ведомствам, и тем более – о его ликвидации", — заявила представитель МВД.

Она подчеркнула, что реструктуризация следственных органов МВД России в настоящее время не планируется.