В Минюсте рассказали, как проходит антикоррупционная экспертиза законов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Начальник отдела департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста РФ Александр Карманов на семинаре-совещании в Совете Федерации рассказал, как ведомство проводит антикоррупционную экспертизу регионального законодательства.

"Мы проводим оценку следующих параметров: это оценка формы правового акта, мы определяем цели и задачи акта, устанавливаем предмет правового регулирования, которые анализируются на предмет соответствия основам конституционного строя, соблюдения прав и свобод человека", — сказал Карманов, уточнив, что Минюст разработал методические рекомендации, которыми также руководствуются специалисты при проведении экспертизы.

По его словам, правовая экспертиза проводится Минюстом и территориальными органами в течение 30 дней с момента поступления акта в федеральный регистр. В наиболее сложных случаях срок экспертизы может быть продлен еще на месяц.

Минюст проводит сплошную экспертизу, то есть проверяет все нормативные акты, которые принимают регионы — они в обязательном порядке, согласно указу президента РФ, направляются на экспертизу через территориальные органы ведомства. Региональный акт попадает в федеральный регистр, который Минюст ведет с 2000 года, и одновременно проводится экспертиза актуальной редакции такого акта.

Как указал Карманов, у Минюста нет права обжаловать акт в суде, поэтому выявив противоречие, ведомство направляет заключение в органы прокуратуры. "Достаточно налажена работа у нас в регионах, и поэтому 80 процентов актов, в которых были выявлены нарушения, приводится в соответствие с федеральными законами", — отметил Карманов.

По его словам, при анализе конкретных норм возникают коллизии, и тогда применяются общие принципы коллизионного права: например, при наличии общеспециальной нормы применяется специальная норма; при наличии двух одинаково допустимых актов применяется тот, который принят позднее. Среди прочего, анализируются юридические термины, содержащиеся в акте.