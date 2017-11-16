Мединский не против продолжения дискуссии о его диссертации

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский не против продолжения дискуссии о содержании его диссертации и благодарен своим оппонентам за критику.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении Мединского ученой степени доктора наук. В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" впервые публично усомнился участник сообщества "Диссернет" филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

"В странной инициативе общественников из "Диссернета" — задним числом пересмотреть научную ценность диссертации — точка поставлена. А вот дискуссия о содержании работы пусть продолжается: я считаю, это всем на пользу", — сказал Мединский.

Министр выразил благодарность всем, кто принял участие в дискуссии, особенно критикам. "Научные работы для того и пишутся, чтобы их обсуждали, чтобы они в конце концов служили популяризации истории", — добавил он.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать степени Мединского. Позже совет по науке при Минобрнауки заявил, что решение президиума ВАК сохранить степень "немотивированно" и вызывает "глубокую озабоченность", и призвал его отменить. Однако, согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.

В октябре экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.