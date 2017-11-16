Осьминог-беглец Хэнк из Приморского океанариума выжил после кладки яиц

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Гигантский осьминог-беглец Хэнк из Приморского океанариума во Владивостоке, который оказался самкой, отложил яйца и должен был умереть из-за истощения, неожиданно для специалистов выжил, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова.
"Осьминог, которого назвали Хэнком, жив. Более того, самка начала есть. В природе, делая кладку, самка неотлучно охраняет ее. Она перестает охотиться и принимать пищу и обычно погибает. Поначалу, неожиданно сделав кладку в аквариуме, осьминог Хэнк тоже жила впроголодь. Но сотрудники океанариума кормили ее соседей, и спустя некоторое время самка тоже стала есть", — сказала Молчанова.
По ее словам, кладка оказалась нежизнеспособной, специалисты не обнаружили эмбрионов в отложенных яйцах, то есть она не была оплодотворена.