Осьминог-беглец Хэнк из Приморского океанариума выжил после кладки яиц

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Гигантский осьминог-беглец Хэнк из Приморского океанариума во Владивостоке, который оказался самкой, отложил яйца и должен был умереть из-за истощения, неожиданно для специалистов выжил, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в аквариум в научно-адаптационном корпусе океанариума. В тот же день 12-килограммовый осьминог сдернул крепление и сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но был пойман. Видео "гуляющего" осьминога распространилось в интернете. Осьминога назвали Хэнком в честь персонажа мультфильма "В поисках Дори". Позже выяснилось, что это самка, она отложила яйца. Головоногие моллюски размножаются один раз в жизни и обычно погибают, так как охраняют кладку и ничего не едят.

"Осьминог, которого назвали Хэнком, жив. Более того, самка начала есть. В природе, делая кладку, самка неотлучно охраняет ее. Она перестает охотиться и принимать пищу и обычно погибает. Поначалу, неожиданно сделав кладку в аквариуме, осьминог Хэнк тоже жила впроголодь. Но сотрудники океанариума кормили ее соседей, и спустя некоторое время самка тоже стала есть", — сказала Молчанова.

По ее словам, кладка оказалась нежизнеспособной, специалисты не обнаружили эмбрионов в отложенных яйцах, то есть она не была оплодотворена.