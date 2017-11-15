Симоньян считает, что у ситуации с RT есть три варианта развития событий

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что в будущем ситуация вокруг RT в связи с его признанием иностранным агентом в США имеет три варианта развития событий.Россия-1".
При этом она не исключает, что при таком развитии Россия тоже отменит введенное ограничение. "Потому что эти (российские — ред.) меры были исключительно зеркальными, и много раз говорилось о том, что это ответные меры, Россия не собиралась ничего такого делать, в России даже не было такого закона. Его приняли после того, как нас признали иноагентами, а не заранее и не когда-то", — пояснила главный редактор RT.
"И есть пессимистичный вариант, к сожалению, многие мои коллеги в него верят: это всем будет отрублен доступ куда бы то ни было. Нас вырубят, запретят, нас сбросят с платформ, и можно только догадываться, чем ответят в России", — заключила Симоньян.
Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.