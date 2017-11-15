Подведены итоги прохождения первых тестов конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Завершен дистанционный этап всероссийского конкурса "Лидеры России". 78 170 человек прошли тесты на общие знания, числовые способности и вербальные способности.

Участники получили результаты и рекомендации по развитию соответствующих качеств.

12,5 тысячи человек получили приглашение на прохождение следующего теста. Это на 2,5 тысячи участников больше, чем планировалось изначально.

"В нашем конкурсе есть победители, но нет проигравших. У разных людей разные мотивы, но сам факт участия говорит, что у такого человека есть устремления и желание что-то изменить и в своей жизни, и в жизни общества", — прокомментировал промежуточный итог Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС и директор Высшей школы государственного управления.

Следующий тест на управленческий потенциал будет проходить с 8 часов утра 16 ноября по местному времени до 8 часов утра 18 ноября по местному времени. Организаторы просят не откладывать прохождение теста до последней минуты.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина.