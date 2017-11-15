Омбудсмен рассказал, когда выпишут пострадавших в ДТП под Ярославлем детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Медики в четверг выпишут всех остающихся в больнице детей, которые пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, сообщил РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Столкновение экскурсионного автобуса с детьми из Екатеринбурга и грузовика произошло 8 ноября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

"В больнице сейчас остаются шесть детей, амбулаторное лечение у них сегодня заканчивается. Завтра их выпишут, и они поедут домой, родители и законные представители детей уже прибыли в Ярославль", — рассказал Крупин.