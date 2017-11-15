ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Умоляющий медиков об эвтаназии житель Воронежа, который из-за редкой болезни испытывает боль при малейшем движении, получает все необходимое лечение, но помочь ему уйти из жизни медики не могут, потому что это запрещено законом, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

В конце октября воронежские СМИ рассказали о местном жителе Сергее Михайловиче Цоколинских, который уже несколько лет страдает редким заболеванием. Все тело 57-летнего мужчины покрыто язвами и эрозиями, и каждое движение причиняет ему сильную боль. Мужчина не встает с постели и через СМИ умоляет медиков об эвтаназии. История вызвала большой общественный резонанс.

Как рассказал РИА Новости сын больного Антон, его отец лечился в разных клиниках, но медики ничего сделать не могут. Состояние мужчины ухудшается. Более того, ранее эффективные болеутоляющие почти перестали действовать, а приобрести более сильные препарата невозможно, потому что для этого нужен рецепт, который медики отказываются выписывать.

"Пациент… получает лечение, соответствующее его диагнозу, находится под наблюдением медицинских специалистов и обеспечен обезболивающими препаратами в необходимом объеме… Сообщаем, что в соответствии со статьей 45 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 23.11.2011 №323-ФЗ, эвтаназия запрещена", — сообщили в департаменте в ответ на запрос РИА Новости.

Власти подтверждают, что обеспечение сильнодействующими, обезболивающими и наркотическими препаратами осуществляется при наличии медицинских показаний по рецепту лечащего врача, однако не поясняют, как данная ситуация складывается в отношении пациента Цоколинских.

"В настоящее время ведется работа по созданию реестра пациентов, нуждающихся в назначении им наркотических лекарственных препаратов по медицинским показаниям и получающих такие препараты… Критерии для включения пациентов в реестр определены с учетом методических рекомендаций МНИОИ им. П.А. Герцена", — добавили в депздраве.