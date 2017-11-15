В Совфеде поддержали идею приравнять SIM-карты к идентификатору личности

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации поддержали инициативу, предусматривающую приравнивание SIM-карт к полноценному идентификатору личности.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме планируют инициировать разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов — "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Это хорошая идея, к которой стоит подключиться. Я от лица временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества готова поддержать предложение и обсудить его на нашей площадке с участием экспертов, прежде всего, телеком рынка и представителей силовых ведомств, подключить другие профильные комитеты и комиссии палаты для обсуждения", — заявила РИА Новости председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова.

Она напомнила, что ранее по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко комиссия разработала закон об ужесточении требований к обороту SIM-карт; документ впоследствии был принят и вступил в силу.

"Этот закон также будет способствовать решению данного вопроса — безопасности и конфиденциальности их использования и идентификации владельца", — подчеркнула сенатор.