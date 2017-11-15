Песков заявил, что не видел клип про "Дядю Вову" с участием школьников

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не видели видеоклипа с участием школьников, которые обещают пойти в последний бой за главой российского государства Владимиром Путиным.
Ранее в сети появился видеоклип на песню "Дядя Вова, мы с тобой" с участием депутата ГД Анны Кувычко, в котором волгоградские школьники исполняют песню о готовности идти в последний бой ради президента России.
"Не видели этот клип", — сказал Песков.
При этом он отметил, что у разных слоев населения могут быть разные проявления симпатий к президенту.
"Не секрет, что он действительно пользуется популярностью", — добавил Песков.