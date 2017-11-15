"Артек" договорился об отдыхе в Крыму детей из Франции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве, предполагающие поездки юных французов в "Артек", а также изучение и внедрение образовательных программ "Артека" в зарубежных детских лагерях, подписаны руководством лагеря, Ассоциацией русской культуры (Страсбург) и французской образовательной Ассоциацией "Жизнь и развитие" (Париж), сообщили в пресс-службе российского детского центра.

Визит делегации международного детского центра "Артек" во Францию состоялся 13-14 ноября. С российской стороны соглашения подписаны директором "Артека" Алексеем Каспржаком, с французской — президентом Ассоциации "Жизнь и развитие" Руссо Мишелем и президентом Ассоциации русской культуры города Страсбурга Эдуардом Коскиным.

"Договоренности предполагают формирование системного взаимодействия "Артека" с заинтересованными учреждениями и гражданами Франции в организации отдыха юных французов в российском детском центре. Также в рамках соглашения будет организовываться изучение и внедрение образовательных программ "Артека" в зарубежных детских лагерях", — сообщили в "Артеке".

Кроме того, в центре планируют заняться подготовкой волонтеров-франкофонов, помогающих французским детям во время смен в "Артеке". Предусмотрены также совместные кадровые проекты, в том числе стажировки французских специалистов в российском детском центре и поездки педагогов "Артека" во Францию.

"В школах Франции сегодня можно увидеть ребенка в куртке "Артека" или с портфелем "Артека" — дети чувствуют свою принадлежность к артековскому сообществу. Важно то, что молодые ребята погружаются в культуру друг друга, обогащают друг друга. С нынешней смены в артековском меню на завтрак появится круассан — то, без чего не обходится завтрак француза", — отметил Каспржак.

Президент Ассоциации "Жизнь и развитие" в свою очередь отметил, что сотрудничество с "Артеком" поможет юным французам на практике соприкоснуться с русской жизнью и достижениями России, для детей будет особенно интересно побывать в музее космонавтики в "Артеке".

"Артек" является крупнейшим детским центром мира, с 2016 года – член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). Ожидается, что в 2017 году "Артек" примет 2,5 тысячи детей из более чем 60 стран.

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