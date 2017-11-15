МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Устная часть экзамена для девятиклассников по русскому языку будет представлять собой беседу с учителем о прочтенном школьником отрывке текста, рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции, посвященной реализации приоритетных проектов ведомства.

"Материалы примерные, что это такое? Это либо маленький отрывок, либо законченный небольшой текст. Девятиклассник зачитывает этот текст и идет беседа", — сказала Васильева.

Она отметила, что сегодня у российских школьников большую проблему составляет функциональное чтение.

"Человек читает страницу и не может пересказать содержание двумя тезисами. Это беда. Попытка вернуть (устную часть экзамена) как раз выявит и проблемы с функциональным чтением. Дети часами сидят над выполнением уроком. Почему? Потеря функционального чтения", — пояснила министр.

Васильева также обратила внимание, что сегодня среди российских школьников распространилось косноязычие. В первую очередь, по мнению министра, причиной этого стало то, что дети мало читают, а также "погружены в информационные сети, в которых проводят огромное количество времени".