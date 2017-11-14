В Новгородской области за неделю более 300 жителей заболели пневмонией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Еще более 300 жителей Новгородской области заболели внебольничной пневмонией за прошедшую неделю; заболевание протекает преимущественно в легкой и средней степени тяжести, говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.
Госпитализация потребовалась в 72% случаев от числа зарегистрированных заболеваний.
В том числе за прошедшую неделю в Великом Новгороде зарегистрированы 192 случая внебольничных пневмоний, в том числе среди детей до 17 лет – 146 случаев. Заболеваемость практически сохранилась на уровне прошлой недели.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новгородской области.