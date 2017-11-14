В Новгородской области за неделю более 300 жителей заболели пневмонией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Еще более 300 жителей Новгородской области заболели внебольничной пневмонией за прошедшую неделю; заболевание протекает преимущественно в легкой и средней степени тяжести, говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.

"Продолжается ежедневный мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями, по результатам которого в целом по области за период с 6 по 12 ноября зарегистрировано 309 случаев заболеваний внебольничной пневмонией, что на 18,4% выше уровня заболеваемости предыдущей недели (261 случай). В возрастной структуре заболевших преобладает детское население – 71,2%", — говорится в сообщении.

Госпитализация потребовалась в 72% случаев от числа зарегистрированных заболеваний.

В том числе за прошедшую неделю в Великом Новгороде зарегистрированы 192 случая внебольничных пневмоний, в том числе среди детей до 17 лет – 146 случаев. Заболеваемость практически сохранилась на уровне прошлой недели.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новгородской области.