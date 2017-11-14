Минздрав прокомментировал проблему с нехваткой школьных врачей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минздрав РФ практически решил проблему с нехваткой школьных врачей, в ближайшее время такие специалисты будут в каждой школе, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева на всероссийском форуме "Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства", который проходит в МИА "Россия сегодня".

"Сегодня врач-педиатр, мы с вами прекрасно понимаем, он не мотивирован идти в школу… Там врач-педиатр теряет свою квалификацию в лечении, я имею в виду в выявлении, лечении и так далее. И второе — нет мотивации финансовой. Там намного меньше платят, чем в поликлинике и тем более — в стационарах", — сказала Яковлева.

По словам замминистра, эти главные проблемы Минздрав уже практически решил. Яковлева напомнила, что в российских вузах теперь появилась специальность "Школьная медицина". Она пояснила, что такие выпускники-бакалавры являются медсестрами с высшим образованием и проходят специальное обучение.

"Кроме того, мы решили и (проблему) финансирования. В каждой школе будет теперь этот специалист. Заработную плату этих специалистов (будут платить) из фонда обязательного медицинского страхования", — сказала Яковлева.

По ее словам, эти действия будут мотивировать развитие школьной медицины в России.