Глава ВАК отметил снижение числа диссертаций по "проблемным" специальностям

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отмечает резко снизившееся за последние годы число защит диссертаций по научным специальностям, где было выявлено больше всего случаев плагиата, заявил председатель ВАК Владимир Филиппов.

"Раньше была очень низкая репутационная ответственность ученых и ведущих организаций. Наличие массового плагиата мы расхлебываем до сих пор", — сказал Филиппов, выступая во вторник на заседании президиума Российской академии наук.

Председатель ВАК отметил, что за последние годы приняты меры по совершенствованию механизма присуждения ученых степеней.

По словам Филиппова, количество принятых к рассмотрению диссертаций за период с 2012 по 2016 годы снизилось на 30%, а количество их защит снизилось в два раза.

В частности, по экономическим наукам, где было больше всего нарушений, в 2012 году было защищено 432 диссертации на соискание степени доктора наук, а в 2016 году — 92 докторские диссертации. Что касается кандидатских диссертаций по экономике, то в 2012 году было защищено 3408 диссертаций, а в 2016 году — уже 801 диссертация, сообщил Филиппов.