В Госдуме создали рабочую группу по законопроекту о гендерном равенстве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи женщин и детей решил создать временную рабочую группу для доработки ко второму чтению законопроекта "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации".

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении также в 2003 году.

"Нам поручили создать эту рабочую группу. Закон будет громким, ярким, переломным, наверное, во многих отношениях моментом в нашей истории", — сказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она уточнила, что законопроект будет касаться равенства в правах мужчин и женщин в трудовых отношениях.