ЦИК России будет просвещать студентов об избирательном праве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Центризбирком, Минобрнауки и Российский союз молодёжи заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут взаимодействовать в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей, сообщается на сайте ЦИК во вторник.
"Соглашение направлено на укрепление взаимодействия с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, уровня их осведомленности в области избирательного права и избирательного процесса. В рамках соглашения планируются обмен информацией, консультации, совместные мероприятия и иные формы взаимодействия", — говорится в сообщении.
Памфилова в ходе церемонии подписания высказала мнение, что такое взаимодействие "внесет значительный вклад в развитие студенческой демократии и поможет многим студентам реализовать свои возможности".
В свою очередь Васильева уточнила, что "одна из заложенных в документ идей состоит в проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на развитие у студента умения делать осознанный выбор, на формирование чувства сопричастности судьбе своего университета или колледжа".
В марте 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы.