ЦИК России будет просвещать студентов об избирательном праве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Центризбирком, Минобрнауки и Российский союз молодёжи заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут взаимодействовать в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей, сообщается на сайте ЦИК во вторник.

Трехстороннее соглашение подписали глава ЦИК России Элла Памфилова, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и председатель общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий.

"Соглашение направлено на укрепление взаимодействия с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, уровня их осведомленности в области избирательного права и избирательного процесса. В рамках соглашения планируются обмен информацией, консультации, совместные мероприятия и иные формы взаимодействия", — говорится в сообщении.

Памфилова в ходе церемонии подписания высказала мнение, что такое взаимодействие "внесет значительный вклад в развитие студенческой демократии и поможет многим студентам реализовать свои возможности".

В свою очередь Васильева уточнила, что "одна из заложенных в документ идей состоит в проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на развитие у студента умения делать осознанный выбор, на формирование чувства сопричастности судьбе своего университета или колледжа".

Красноруцкий напомнил, что его организация с 2006 года занимается темой студенческого самоуправления, а с 2014 года — технологией всеобщих студенческих выборов. "Уверен, что в перспективе благодаря подписанному соглашению и поддержке Минобрнауки и Центральной избирательной комиссии проект расширит географию участников и увеличит число входящих в него образовательных организаций", — сказал Красноруцкий.

В марте 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы.