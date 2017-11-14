В Приморском океанариуме появилась древняя плита с окаменелостями

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Подмосковный Музей истории мироздания передал Приморскому океанариуму во Владивостоке плиту с окаменелыми панцирями трилобитов возрастом около 540 миллионов лет, сообщает океанариум.
"Кембрийский период — время появления скелетной жизни, в том числе трилобитов… Их насчитывают порядка 2 тысяч видов, и около 250 из них относят к кембрийскому периоду. Пожалуй, трилобиты — одни из самых известных организмов времен Кембрия. Они царили на Земле на протяжении 250 миллионов лет, вплоть до Пермского периода, когда произошло великое вымирание. Тогда подавляющая часть обитателей планеты исчезла, в том числе трилобиты. Произошло это примерно 253 миллиона лет назад", — рассказывает сотрудник отдела экологического просвещения Артем Пьянов.