В Приморском океанариуме появилась древняя плита с окаменелостями

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Подмосковный Музей истории мироздания передал Приморскому океанариуму во Владивостоке плиту с окаменелыми панцирями трилобитов возрастом около 540 миллионов лет, сообщает океанариум.

Плиту установили в экспозиции "Эволюция жизни в океане". Ученые полагают, что она родом из Кембрийского периода. Спил сделан палеонтологами в Атласских предгорьях Марокко. Известняковая плита имеет сертификат подлинности. Объем реконструкции не превышает 2%, сообщает океанариум.

"Кембрийский период — время появления скелетной жизни, в том числе трилобитов… Их насчитывают порядка 2 тысяч видов, и около 250 из них относят к кембрийскому периоду. Пожалуй, трилобиты — одни из самых известных организмов времен Кембрия. Они царили на Земле на протяжении 250 миллионов лет, вплоть до Пермского периода, когда произошло великое вымирание. Тогда подавляющая часть обитателей планеты исчезла, в том числе трилобиты. Произошло это примерно 253 миллиона лет назад", — рассказывает сотрудник отдела экологического просвещения Артем Пьянов.

Ближайшие современные родственники трилобитов — мечехвосты. У них тоже есть головной щит и тело поделено на сегменты. В отличие от предков, они смогли перенести многомиллионную эволюцию и сохраниться. Мечехвостов называют живыми ископаемыми. Среди родственников трилобитов — также мокрицы.