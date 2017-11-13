Кадыров пообещал помочь всем оставшимся в Сирии и Ираке россиянам

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти проводят большую работу по возвращению женщин и детей из горячих точек Сирии и Ирака, которая сопряжена с высокой степенью опасности. При этом он пообещал, что не оставит в беде граждан России, оказавшихся в этой ситуации.

В понедельник в Грозный доставили самую многочисленную группу спасенных из горячих точек Сирии — 41 человека, среди которых 12 женщин.

"Ранее нам удалось вывезти из горячих точек Сирии и Ирака 48 человек. За этими цифрами огромная, сопряженная с реальной опасностью для жизни, работа. Таким образом, мы вернули в свои семьи 89 человек. Эта работа затрагивает не только наших соотечественников, но и граждан ряда стран СНГ. Совместно с федеральным центром нами проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения, идентификацию и перевозку детей и женщин", — написал Кадыров в Instagram.

Он выразил признательность своему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби, а также российским военным в Сирии, которые, по его словам, "оказывают максимальное содействие в решении сложнейших организационных проблем".

"Мы не прекратим работу, пока в полной мере не будет выполнена задача. Не оставим в беде ни одного гражданина РФ!" — добавил глава Чечни.