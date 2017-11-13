Более 350 активистов примут участие в IX слете сельской молодежи в Барнауле

БАРНАУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Более 350 активистов со всей России примут участие в IX всероссийском слете сельской молодежи, который стартует в Барнауле 14 ноября и продлится три дня.

Слет соберет предпринимателей, управленцев, экологов и специалистов по работе с молодежью из 56 субъектов РФ. Главной темой станет сохранение природного наследия как основы развития сельских территорий.

"В день заезда для участников приготовлены экскурсия "Барнаул – горнозаводской город", экскурсия по территории Барнаульского сереброплавильного завода и геоквест "Историческое сердце города". Кроме того, активисты смогут познакомиться с историей города, проявив свои актерские способности в историко-альтернативной постановке-экспромте "Сказ о молодце Ползунове и его диковинной паровой машине", — говорится в сообщении на сайте мероприятия.

По словам руководителя экскурсионной программы слета Натальи Крипитулы, задача большой экскурсионной программы – познакомить участников слета с культурно-историческим прошлым столицы региона.

"В Алтайском крае и в Барнауле есть много прекрасных зданий, природных феноменов и других объектов, которые восхищают своей уникальностью. Задача каждого поколения, в том числе и нашего, – сохранить это богатство и передать его потомкам. Один из таких значимых объектов – территория бывшего Барнаульского сереброплавильного завода. В ходе экскурсионной программы мы хотим познакомить участников слета сельской молодежи с культурно-историческим прошлым столицы региона", – рассказала Крипитула.

Также в первый день слета для участников пройдет бизнес-игра, участники которой не только познакомятся друг с другом, но и научатся использовать различные стратегии, связанные с получением выгоды, проявляя предпринимательские способности.

"Игра, разработанная специально для участников слета сельской молодежи, – уникальный продукт, отражающий тему слета. Для успешного выполнения заданий участникам понадобится и смекалка, и удача, и наличие большого количества друзей", – отметил автор и ведущий бизнес-игры Алексей Арбузов.

На слете также будет организована работа тематических секций, где молодежь страны обсудит проблемы сохранения и использования уникальных лесных экосистем России, адаптации к глобальным изменениям климата и "зеленые" технологии. Отдельный блок мероприятия посвятят перспективам эколого-познавательного и сельского туризма, а также инновационному развитию сельских территорий.

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