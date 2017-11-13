В Ижевске 180 жильцов обрушившегося дома получили материальную помощь

Щит с изображением свечи у жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 13 ноября 2017

Щит с изображением свечи у жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 13 ноября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Единовременную материальную помощь получили 180 жильцов частично обрушившегося дома в Ижевске, заявил глава города Юрий Тюрин, слова которого приводятся в сообщении ГУМЧС по Удмуртии.

В понедельник состоялась заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Удмуртской республики. Главные темы – выплата денежных компенсаций, гуманитарной помощи жителям пострадавшего дома, оценка состояния строительных конструкций для принятия решения о дальнейшей его эксплуатации.

"По состоянию на 19:00 12 ноября выплата произведена 180 гражданам, проживающим в 5-6 подъездах – это 95% от общего числа. За три дня гуманитарную помощь получили 352 человека", — сказал Тюрин.

Он также огласил результаты проведенной работы. Так, за выходные дни экспертные группы специалистов Удмуртгражданпроекта, коммунальных служб обследовали 91 квартиру подъездов 1-3. С целью получения полных результатов состояния подъездов и решения дальнейшего вопроса о заселении жильцов сегодня специалисты проверяют чердачные и подвальные помещения, при помощи комплекса "Струна" исследуется состояние основных несущих конструкций 4 и 6 подъездов дома.

"Спасателями продолжается оказываться помощь жителям по эвакуации и выносу необходимых вещей, документов из пострадавшего взрывом подъезда", — отмечается в сообщении.

Начальник Главного управления МЧС по республике генерал-майор Петр Фомин на заседании обозначил важные ключевые проблемы. Во-первых, по его словам, необходимо ускорить процесс подготовки и согласования документов, касающихся финансовой помощи пострадавшим, и выплаты компенсаций расходов на ликвидацию ЧС. Во-вторых, со всеми жителями дома по ул. Удмуртской вести непрерывную разъяснительную работу о порядке получения финансовых выплат, ходе проведения обследования пострадавшего дома и сроках возможного заселения.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", обвиняется жилец дома Александр Копытов.