Глава Рособрнадзора обсудил совершенствование ЕГЭ с успешными выпускниками

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра образования и науки – глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе со студентами, которые сдали ЕГЭ на максимальные баллы, обсудил дальнейшее совершенствование школьных выпускных экзаменов. Встреча главы ведомства состоялась в рамках конгресса 100-балльников ЕГЭ.

Всероссийский образовательный конвент "100-балльники — российские интеллектуальные ресурсы" проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 11 ноября. Всего в нем приняли участие более 200 студентов, сдавших с 2014 по 2017 год на 100 баллов ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Организаторами мероприятия выступили Санкт-петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна, Российский союз молодежи и правительство Санкт-Петербурга при поддержке Рособрнадзора.

"Мы создали клуб стобалльников, чтобы объединить вас и поддержать. Мы рассчитываем на вашу помощь в реализации проектов, которые помогут улучшить систему образования, экономику и развивать нашу страну", — обратился Кравцов к участникам конгресса в ходе телемоста.

Собственные проекты

В ходе работы конгресса лучших выпускников страны его участники презентовали свои проекты и получили рекомендации и комментарии от специалистов-практиков, имеющих большой опыт реализации бизнес-проектов, в том числе от представителей крупных российских компаний. Как рассказала студентка философского факультета МГУ Ангелина Беседина, проекты участников касались развития технологий и общества.

"В течение трёх дней профессиональные тренеры Российского союза молодежи помогали представить наши идеи в виде проектов, научили презентовать их. Мы услышали ценные советы", — поделился участник форума студент Санкт-Петербургского Горного университета Егор Матвеев.

Студентка Дальневосточного федерального университета Айыраш Кужугет в свою очередь отметила, что на форуме участникам представилась возможность пообщаться с потенциальными работодателями, такими как "Ростелеком" или Союз машиностроителей.

"Главная цель конгресса — выявление, поддержка и содействие дальнейшему трудоустройству молодых талантов в России. Это именно то, что мы называем поддержкой интеллектуальных ресурсов — для ребят создан клуб с одноименным названием, который, по сути, должен стать платформой для их дальнейшего профессионального роста", — отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Совершенствование ЕГЭ или олимпиад

Кроме того, Кравцов ответил на вопросы студентов о дальнейшем развитии системы российского образования. Больше всего у участников конгресса интерес вызвал вопрос о дальнейшем совершенствовании ЕГЭ и высшего образования в целом.

Кравцов рассказал ребятам о последних изменениях в ЕГЭ. Он, в частности, напомнил, что в экзамене по литературе планируется полностью исключить задания с выбором ответа и оставить только задания, для выполнения которых участникам ЕГЭ потребуется применить творческий подход и умение излагать свою точку зрения. При этом он подчеркнул, что всероссийские проверочные работы, которые теперь пишут школьники, не заменят ЕГЭ в качестве итоговой аттестации для выпускников школ.

Несколько вопросов, заданных стобалльниками, касались проведения олимпиад школьников. По словам Кравцова, в настоящее время в Минобрнауки РФ создана комиссия, которая анализирует практику проведения олимпиад, чтобы усовершенствовать имеющуюся практику их проведения.

Участники встречи также обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития системы образования в России. "Система образования сложна и многогранна. Здесь не нужно поспешных решений, любые вопросы нужно обсуждать и анализировать", — подчеркнул Кравцов.