Глава Рособрнадзора обсудил совершенствование ЕГЭ с успешными выпускниками

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра образования и науки – глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе со студентами, которые сдали ЕГЭ на максимальные баллы, обсудил дальнейшее совершенствование школьных выпускных экзаменов. Встреча главы ведомства состоялась в рамках конгресса 100-балльников ЕГЭ.
"Мы создали клуб стобалльников, чтобы объединить вас и поддержать. Мы рассчитываем на вашу помощь в реализации проектов, которые помогут улучшить систему образования, экономику и развивать нашу страну", — обратился Кравцов к участникам конгресса в ходе телемоста.
Собственные проекты
В ходе работы конгресса лучших выпускников страны его участники презентовали свои проекты и получили рекомендации и комментарии от специалистов-практиков, имеющих большой опыт реализации бизнес-проектов, в том числе от представителей крупных российских компаний. Как рассказала студентка философского факультета МГУ Ангелина Беседина, проекты участников касались развития технологий и общества.
Студентка Дальневосточного федерального университета Айыраш Кужугет в свою очередь отметила, что на форуме участникам представилась возможность пообщаться с потенциальными работодателями, такими как "Ростелеком" или Союз машиностроителей.
"Главная цель конгресса — выявление, поддержка и содействие дальнейшему трудоустройству молодых талантов в России. Это именно то, что мы называем поддержкой интеллектуальных ресурсов — для ребят создан клуб с одноименным названием, который, по сути, должен стать платформой для их дальнейшего профессионального роста", — отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Совершенствование ЕГЭ или олимпиад
Кроме того, Кравцов ответил на вопросы студентов о дальнейшем развитии системы российского образования. Больше всего у участников конгресса интерес вызвал вопрос о дальнейшем совершенствовании ЕГЭ и высшего образования в целом.
Несколько вопросов, заданных стобалльниками, касались проведения олимпиад школьников. По словам Кравцова, в настоящее время в Минобрнауки РФ создана комиссия, которая анализирует практику проведения олимпиад, чтобы усовершенствовать имеющуюся практику их проведения.
Участники встречи также обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития системы образования в России. "Система образования сложна и многогранна. Здесь не нужно поспешных решений, любые вопросы нужно обсуждать и анализировать", — подчеркнул Кравцов.