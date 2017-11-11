Конференция в Афинах: объективной оценки Русской революции нет и сегодня

АФИНЫ, 11 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Русская революция 1917 года была величайшим событием, но объективную оценку ей общество не готово дать и спустя сто лет, в общественном мнении господствуют полярные оценки. Миру еще предстоит долгое время переосмысливать ее значение, а для России главная задача сейчас – пройти через примирение и перестать делиться на красных и белых. Таковы были основные тезисы на двухдневной конференции "Влияние Великой Русской революции на судьбы народов мира", прошедшей в Афинах.

Конференция была организована греко-российским клубом "Диалог" и Европейской организацией международного права EPLO под эгидой посольства РФ в Греции. На ней выступили ученые из Греции, России, Казахстана, Кипра, политики, среди которых генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас, а также национальный герой Греции Манолис Глезос.

Участники не приводили новых исторических фактов – темой стали новые оценки революции, отношение в современном мире к событиям столетней давности, как они и впоследствии развал СССР повлияли на мир и общество, что нового дала революция.

Новый тренд

В изучении революции российскими историками есть новация, и она относится к самому понятию Российской революции, заявил директор института российской истории РАН Юрий Петров.

"Сейчас есть тренд, и он достаточно обоснован, — рассматривать все события начиная с февраля 1917 год, включая Октябрьскую революцию и затем гражданскую войну, как один непрерывный процесс знаменитой Российской революции. Мы исходили из того, что нет смысла выделять отдельные этапы и противопоставлять их друг другу, как это происходило в советское время. Противопоставление февраля и октября присутствует постоянно, и сейчас. Мы считаем, что от этого надо уходить. Формула Великой Российской революции является синтетической обобщающей формулой, которая может лучше прояснить суть событий", — полагает Петров.

По его мнению, эта формула позволяет прекратить хождение по кругу, когда одну революцию противопоставляют другой, из политических соображений навешивают ярлыки, называя такие революции переворотом, чтобы понизить их значение.

"Нет. Это была великая общая революция, ее составные части были вполне состоявшимися революциями", — сказал ученый.

Он подчеркнул, что слово "великий" не обязательно носит позитивный акцент, оно означает масштаб событий. "Масштаб этой революции был громаден, она перевернула весь жизненный уклад России и произвела влияние на весь мир", — отметил Петров.

Говоря о названии "Русская революция", Петров высказал мнение, что оно имеет право на существование, это историческое название, но здесь есть одна тонкость – в русском языке есть разделение на "русский" и "российский", и название может быть воспринято как революция русских.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Директор института российской истории РАН Юрий Петров во время выступления на конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Директор института российской истории РАН Юрий Петров во время выступления на конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017

"Я считаю, что принципиально важно говорить о российской революции. Это не революция русских. Это революция в России, где жили множество разных народов, и все они были в той или иной степени охвачены событиями, начавшимися в феврале 1917 года", — сказал историк.

Он заметил также, что в основе революции лежали не экономические причины, а то, что власть не смогла вовремя провести реформы, не сделала необходимых шагов навстречу обществу, а общество в свою очередь мечтало о революции, пока не увидело, что она несет.

"Меня как историка волнует, сколько пришлось заплатить за этот эксперимент. И цена очень высока. Сегодня в наше общество приходит понимание, что революция есть самый жестокий, самый кровавый способ разрешения социальных конфликтов", — заметил Петров.

Петров раскритиковал то, как излагают события 1917 года в последних фильмах на российском телевидении, вышедших к 100-летию Октября.

"Сейчас вышли фильмы о Ленине, о Троцком. Главная идея – что революция делалась Парвусом на немецкие деньги. Есть некий тренд в современной России, когда свое неприятие революции доводят до абсурда и говорят, что для нее оснований в стране не было, а если она и произошла, то это злокозненные немцы, англичане, евреи, которые России вредили и сбивали ее с толку. Профессиональных историков этим тезисом убедить нельзя. Мы прекрасно понимаем, что революция – это дело рук нашего русского народа. Соответственно, говорить о Ленине как о германском шпионе никаких оснований нет", — сказал Петров.

Историк отметил также, что в странах бывшего СССР выдвигается идея, что не было общей русской революции, а в каждом субъекте происходила своя революция – украинская, латвийская и так далее. "Это не вполне корректный подход. Мы не должны национализировать революцию, разводить ее по национальным квартирам, отрывая от общего имперского контекста", — считает историк.

По его словам, молодежь плохо представляет, что было в 1917 году, и 100-летие революции приведет к всплеску интереса к ней, улучшит знания об этом событии.

"Но, честно говоря, после наших медийных программ у меня есть ощущение, что это будет очередная fake history. То, что снимают и показывают о революции на телевидении, это ниже всякой критики. Это способно не создать у молодежи представление о прошлом, а просто, что называется, зафаршировать мозги", — сказал историк.

Директор казахстанского Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Булат Султанов также заявил, что Октябрьскую революцию надо рассматривать как "российскую".

"Признавая ведущую роль русских трудящихся в этой революции, надо иметь в виду, что в ней приняли активное участие представители практически всех этносов Российской империи. Называя это великое событие 20-го века только Русской революцией, мы сужаем ее масштаб и географию. Более того, в постсоветских странах это эпохальное событие игнорируется правящими элитами по причине того, что "раз революция русская, пусть русские и говорят об этом". Эта революция принадлежит все народам мира, всем народам бывшей царской России и всем народам бывшего СССР", – сказал Султанов.

Историк отметил, что революция оказала огромное положительное влияние на население Казахстана, позволила ему совершить цивилизационный прорыв, покончить с неграмотностью, хотя были, конечно, и негативные явления. Но без революции Казахстан сегодня представлял бы собой нечто вроде нынешнего Афганистана, полагает он.

Султанов заметил, что как только Россия стала возвращаться к статусу великой державы, против нее стала вестись такая же борьба, как раньше была против Советского Союза.

По его словам, настораживает то, что сейчас революции начинают приобретать национальную, религиозную, культурную окраску. "Сейчас призрак национализма все больше и больше приобретает популярность у части общества", — сказал историк.

Одной из главных проблем современного общества на постсоветском пространстве он считает нарушение принципа справедливости.

Историк Яннис Тиктопулос выступил против того, чтобы рассматривать февральскую и октябрьскую революции как единый процесс.

"Это не так. Февральская – это обычная демократическая революция. Октябрь сделал эсхатологические вещи, он изменил мир. И вот заступаться за Октябрьскую революцию приходится мне – православному греку, греку-понтийцу", — сказал историк.

По словам Тиктопулоса, он разочарован тем, что в России 100-летие революции отметили в основном на академическом уровне.

Свое выступление он посвятил спорту, который в России, по его словам, начали развивать, чтобы сделать народ здоровым, но он быстро из массового развился и в спорт высоких достижений. В 1930-е годы более 40 мировых рекордов были хуже советских рекордов, а советские спортсмены десятилетия лидировали во многих видах спорта, отметил он.

Время национального примирения

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ профессор Борис Мартынов считает, что для России "необходимейшая задача" – это внутреннее примирение.

"Надо перестать делиться на красных и белых. Мы до сих пор еще делимся на красных и белых. Это разделение было неизбежным. И привело к распаду СССР, великой державы, альтернативного полюса силы, который сдерживал Соединенные Штаты. Французам понадобилось 200 лет, чтобы примириться. Нам понадобится еще 100 лет, а может быть и больше, учитывая масштабы великой русской революции", — сказал Мартынов.

Ученый полагает, что еще предстоит во многом переосмысливать значение великой русской революции.

Профессор факультета политологии МГУ, эксперт Российского общества политологов Сергей Перевезенцев полагает, что в России сегодня довольно взвешенный подход к оценке событий столетней давности. В советское время о революции можно было говорить только в положительном ключе, более объективные оценки начались лет 30 назад, сказал он.

При этом в стране по-прежнему сохраняются полярные оценки, сказал он.

Революцию политолог считает результатом духовного кризиса в России в начале 20-го века, охватившего все слои общества и церковь, и революция еще больше усилила его. Сейчас подобный кризис духовности есть в Европе, сказал он.

Перевезенцев заметил также, что у греков "несколько романтическое отношение" к событиям 1917 года в отличие от россиян, переживших те события и не желающих их повторения, несмотря и на положительные достижения революции.

Греческие и кипрские ученые в своих выступлениях говорили о том, как освещали мировые СМИ Февральскую и Октябрьскую революции, о появлении в результате революции различных общественных движений – антивоенного, за мир, антиколониального, студенческого, за гражданские права. Значительная часть выступлений была посвящена революционному искусству и театру, русскому авангарду.

Член ЦК Компартии Греции Виви Дага отметила, что Октябрьская социалистическая революция радикально изменила положение женщин, ликвидировала гендерное неравенство, поставило защиту материнства на государственный уровень.

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан считает, что Октябрьская революция оказала положительное влияние на некоторые весьма важные принципы организации европейской и мировой экономики.

"Отмена частной собственности на средства производства в России, национализация предприятий и банков позволила советским властям создать новаторскую для того времени систему планового, централизованного управления национальным хозяйством", — сказал Бажан.

По его мнению, система централизованного планирования в СССР позволила быстро восстановить экономику в 1920-е годы и провести индустриализацию в 1930-х, создать современный военно-промышленный комплекс на базе тяжёлой индустрии, и, прежде всего, машиностроения, восстановить промышленность после Второй мировой войны.

Проблемы в начале 1990-х годов появились из-за того, что не были проведены необходимые реформы, сказал он.

При этом Бажан отметил рост роли государства в мировой экономике.

"В последнем докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКДАТ) делается вывод о необходимости увеличить государственные расходы на экономику", — сказал Бажан.

Преподаватель факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова профессор Александр Барсенков сказал, что СССР приходилось жить в состоянии постоянной мобилизации, и это отложило отпечаток на все стороны жизни общества. "Построенная в СССР система обеспечивала концентрацию ресурсов на главных общественных приоритетах, но включала и серьезные риски. Сосредоточение верховной власти в руках узкой группы лиц и даже одного лидера ставило будущее страны в зависимость от его личностных качеств. Возможности демократизации управления в СССР не были использованы, в период перестройки это привело к серьезным ошибкам при осуществлении реформ, которые вызвали отрицание не только самой системы, но и роспуск государства СССР", — сказал Барсенков.

По его мнению, "бросок" современной России в демократию и рынок в 1990-е годы не принес ожидаемых результатов.

"В настоящее время справедливость и благосостояние всего общества, стратегическое планирование социально-экономического развития при решающей роли государства постепенно вновь возвращаются в число приоритетов современной российской власти", — считает Барсенков.

"Для выживания человечества вновь требуются масштабные прорывные идеи, способные предотвратить его гибель. Для своего времени такие идеи предложила Великая Октябрьская социалистическая революция", — заключил ученый.