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Общество

Конференция в Афинах: объективной оценки Русской революции нет и сегодня

13:2411.11.2017
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© РИА Новости / Геннадий МельникКонференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017Конференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 11 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Русская революция 1917 года была величайшим событием, но объективную оценку ей общество не готово дать и спустя сто лет, в общественном мнении господствуют полярные оценки. Миру еще предстоит долгое время переосмысливать ее значение, а для России главная задача сейчас – пройти через примирение и перестать делиться на красных и белых. Таковы были основные тезисы на двухдневной конференции "Влияние Великой Русской революции на судьбы народов мира", прошедшей в Афинах.

Конференция была организована греко-российским клубом "Диалог" и Европейской организацией международного права EPLO под эгидой посольства РФ в Греции. На ней выступили ученые из Греции, России, Казахстана, Кипра, политики, среди которых генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас, а также национальный герой Греции Манолис Глезос.

Участники не приводили новых исторических фактов – темой стали новые оценки революции, отношение в современном мире к событиям столетней давности, как они и впоследствии развал СССР повлияли на мир и общество, что нового дала революция.

Новый тренд

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Почти половина россиян считает, что революция не повторится, показал опрос
В изучении революции российскими историками есть новация, и она относится к самому понятию Российской революции, заявил директор института российской истории РАН Юрий Петров.

"Сейчас есть тренд, и он достаточно обоснован, — рассматривать все события начиная с февраля 1917 год, включая Октябрьскую революцию и затем гражданскую войну, как один непрерывный процесс знаменитой Российской революции. Мы исходили из того, что нет смысла выделять отдельные этапы и противопоставлять их друг другу, как это происходило в советское время. Противопоставление февраля и октября присутствует постоянно, и сейчас. Мы считаем, что от этого надо уходить. Формула Великой Российской революции является синтетической обобщающей формулой, которая может лучше прояснить суть событий", — полагает Петров.

По его мнению, эта формула позволяет прекратить хождение по кругу, когда одну революцию противопоставляют другой, из политических соображений навешивают ярлыки, называя такие революции переворотом, чтобы понизить их значение.

"Нет. Это была великая общая революция, ее составные части были вполне состоявшимися революциями", — сказал ученый.

Он подчеркнул, что слово "великий" не обязательно носит позитивный акцент, оно означает масштаб событий. "Масштаб этой революции был громаден, она перевернула весь жизненный уклад России и произвела влияние на весь мир", — отметил Петров.

Говоря о названии "Русская революция", Петров высказал мнение, что оно имеет право на существование, это историческое название, но здесь есть одна тонкость – в русском языке есть разделение на "русский" и "российский", и название может быть воспринято как революция русских.

© РИА Новости / Геннадий МельникДиректор института российской истории РАН Юрий Петров во время выступления на конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Директор института российской истории РАН Юрий Петров во время выступления на конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017

"Я считаю, что принципиально важно говорить о российской революции. Это не революция русских. Это революция в России, где жили множество разных народов, и все они были в той или иной степени охвачены событиями, начавшимися в феврале 1917 года", — сказал историк.

Он заметил также, что в основе революции лежали не экономические причины, а то, что власть не смогла вовремя провести реформы, не сделала необходимых шагов навстречу обществу, а общество в свою очередь мечтало о революции, пока не увидело, что она несет.

Выступление Владимира Ленина с трибуны на площади перед народом и соратниками
© РИА Новости / РИА Новости
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Ленин как апостол Павел марксизма
"Меня как историка волнует, сколько пришлось заплатить за этот эксперимент. И цена очень высока. Сегодня в наше общество приходит понимание, что революция есть самый жестокий, самый кровавый способ разрешения социальных конфликтов", — заметил Петров.

Петров раскритиковал то, как излагают события 1917 года в последних фильмах на российском телевидении, вышедших к 100-летию Октября.

"Сейчас вышли фильмы о Ленине, о Троцком. Главная идея – что революция делалась Парвусом на немецкие деньги. Есть некий тренд в современной России, когда свое неприятие революции доводят до абсурда и говорят, что для нее оснований в стране не было, а если она и произошла, то это злокозненные немцы, англичане, евреи, которые России вредили и сбивали ее с толку. Профессиональных историков этим тезисом убедить нельзя. Мы прекрасно понимаем, что революция – это дело рук нашего русского народа. Соответственно, говорить о Ленине как о германском шпионе никаких оснований нет", — сказал Петров.

Историк отметил также, что в странах бывшего СССР выдвигается идея, что не было общей русской революции, а в каждом субъекте происходила своя революция – украинская, латвийская и так далее. "Это не вполне корректный подход. Мы не должны национализировать революцию, разводить ее по национальным квартирам, отрывая от общего имперского контекста", — считает историк.

По его словам, молодежь плохо представляет, что было в 1917 году, и 100-летие революции приведет к всплеску интереса к ней, улучшит знания об этом событии.

"Но, честно говоря, после наших медийных программ у меня есть ощущение, что это будет очередная fake history. То, что снимают и показывают о революции на телевидении, это ниже всякой критики. Это способно не создать у молодежи представление о прошлом, а просто, что называется, зафаршировать мозги", — сказал историк.

Директор казахстанского Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Булат Султанов также заявил, что Октябрьскую революцию надо рассматривать как "российскую".

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© РИА Новости
Взятие Зимнего дворца. Видеохроники

Логотип телеканала RT. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Проект RT о революции 1917 года стал финалистом премии Epica Awards
"Признавая ведущую роль русских трудящихся в этой революции, надо иметь в виду, что в ней приняли активное участие представители практически всех этносов Российской империи. Называя это великое событие 20-го века только Русской революцией, мы сужаем ее масштаб и географию. Более того, в постсоветских странах это эпохальное событие игнорируется правящими элитами по причине того, что "раз революция русская, пусть русские и говорят об этом". Эта революция принадлежит все народам мира, всем народам бывшей царской России и всем народам бывшего СССР", – сказал Султанов.

Историк отметил, что революция оказала огромное положительное влияние на население Казахстана, позволила ему совершить цивилизационный прорыв, покончить с неграмотностью, хотя были, конечно, и негативные явления. Но без революции Казахстан сегодня представлял бы собой нечто вроде нынешнего Афганистана, полагает он.

Султанов заметил, что как только Россия стала возвращаться к статусу великой державы, против нее стала вестись такая же борьба, как раньше была против Советского Союза.

© РИА Новости / Геннадий МельникКонференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Конференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, в Афинах, Греция. 11 ноября 2017

По его словам, настораживает то, что сейчас революции начинают приобретать национальную, религиозную, культурную окраску. "Сейчас призрак национализма все больше и больше приобретает популярность у части общества", — сказал историк.

Одной из главных проблем современного общества на постсоветском пространстве он считает нарушение принципа справедливости.

Историк Яннис Тиктопулос выступил против того, чтобы рассматривать февральскую и октябрьскую революции как единый процесс.

"Это не так. Февральская – это обычная демократическая революция. Октябрь сделал эсхатологические вещи, он изменил мир. И вот заступаться за Октябрьскую революцию приходится мне – православному греку, греку-понтийцу", — сказал историк.

По словам Тиктопулоса, он разочарован тем, что в России 100-летие революции отметили в основном на академическом уровне.

Свое выступление он посвятил спорту, который в России, по его словам, начали развивать, чтобы сделать народ здоровым, но он быстро из массового развился и в спорт высоких достижений. В 1930-е годы более 40 мировых рекордов были хуже советских рекордов, а советские спортсмены десятилетия лидировали во многих видах спорта, отметил он.

«Петроград 1917». Историческая реконструкция
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТерритория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЧтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.Участницы интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Чтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Особой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Гостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЧтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Чтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.Копии денежных купюр на штыке участника интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПо данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
По данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосле окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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После окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.
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Время национального примирения

Капсула времени в Шуе. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Луковцева
Верим в будущее: в России в день столетия революции вскрыли капсулы времени
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ профессор Борис Мартынов считает, что для России "необходимейшая задача" – это внутреннее примирение.

"Надо перестать делиться на красных и белых. Мы до сих пор еще делимся на красных и белых. Это разделение было неизбежным. И привело к распаду СССР, великой державы, альтернативного полюса силы, который сдерживал Соединенные Штаты. Французам понадобилось 200 лет, чтобы примириться. Нам понадобится еще 100 лет, а может быть и больше, учитывая масштабы великой русской революции", — сказал Мартынов.

Ученый полагает, что еще предстоит во многом переосмысливать значение великой русской революции.

Профессор факультета политологии МГУ, эксперт Российского общества политологов Сергей Перевезенцев полагает, что в России сегодня довольно взвешенный подход к оценке событий столетней давности. В советское время о революции можно было говорить только в положительном ключе, более объективные оценки начались лет 30 назад, сказал он.

Крейсер «Аврора». Символ революции
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКрейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.Крейсер Аврора у набережной Невы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».Крейсер Аврора перед спуском на воду
© РИА Новости
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11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».
© Фото : Public domainВо время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.Кормовой флаг крейсера Аврора после Цусимского сражения
© Фото : Public domain
Во время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.
© РИА Новости / ТихоновПерейти в фотобанкВо время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.Матросы драют палубу крейсера Аврора
© РИА Новости / Тихонов
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Во время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Уже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».
© РИА Новости / М. ГанкинПерейти в фотобанкВ момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.Крейсер Аврора на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / М. Ганкин
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В момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАлександр Викторович Белышев был первым комиссаром легендарного крейсера. Именно он отдал приказ о залпе с «Авроры».Александр Викторович Белышев (1893-1974). Петроград. 1917 год.
© РИА Новости /
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Александр Викторович Белышев был первым комиссаром легендарного крейсера. Именно он отдал приказ о залпе с «Авроры».
© РИА Новости / ТихоновПерейти в фотобанкНосовое орудие крейсера «Аврора», из которого в 21:40 25 октября 1917 года был произведен холостой выстрел.Носовое орудие крейсера Аврора, из которого был сделан выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / Тихонов
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Носовое орудие крейсера «Аврора», из которого в 21:40 25 октября 1917 года был произведен холостой выстрел.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкС 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.Снимок Крейсер Аврора фотографа Георгия Зельмы
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
С 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.
© РИА Новости / В. БарановскийПерейти в фотобанкС 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.Матросы крейсера Аврора готовят шлюпки к походу
© РИА Новости / В. Барановский
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С 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.
© РИА Новости / Александр ГращенковПерейти в фотобанкВ июне 1944 года «Аврора» была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, во время которого было восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.Школьники у макета крейсера Аврора
© РИА Новости / Александр Гращенков
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В июне 1944 года «Аврора» была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, во время которого было восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкПосле окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.Крейсер Аврора на стоянке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Борис Бабанов
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После окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.Корабль-музей Аврора
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.Экскурсанты на трапе крейсера Аврора
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.Корабль-музей крейсер первого ранга Аврора у Петроградской набережной
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.Крейсер Аврора с туристами на борту
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкНа данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.Буксировка крейсера Авроры на ремонт
© РИА Новости / Игорь Руссак
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На данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
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При этом в стране по-прежнему сохраняются полярные оценки, сказал он.

Церемония закладки капсулы времени в Шуе
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Шуи
"Берегите страну". В Шуе вскрыли капсулу времени, заложенную в 1970 году
Революцию политолог считает результатом духовного кризиса в России в начале 20-го века, охватившего все слои общества и церковь, и революция еще больше усилила его. Сейчас подобный кризис духовности есть в Европе, сказал он.

Перевезенцев заметил также, что у греков "несколько романтическое отношение" к событиям 1917 года в отличие от россиян, переживших те события и не желающих их повторения, несмотря и на положительные достижения революции.

Греческие и кипрские ученые в своих выступлениях говорили о том, как освещали мировые СМИ Февральскую и Октябрьскую революции, о появлении в результате революции различных общественных движений – антивоенного, за мир, антиколониального, студенческого, за гражданские права. Значительная часть выступлений была посвящена революционному искусству и театру, русскому авангарду.

Член ЦК Компартии Греции Виви Дага отметила, что Октябрьская социалистическая революция радикально изменила положение женщин, ликвидировала гендерное неравенство, поставило защиту материнства на государственный уровень.

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан считает, что Октябрьская революция оказала положительное влияние на некоторые весьма важные принципы организации европейской и мировой экономики.

"Отмена частной собственности на средства производства в России, национализация предприятий и банков позволила советским властям создать новаторскую для того времени систему планового, централизованного управления национальным хозяйством", — сказал Бажан.

По его мнению, система централизованного планирования в СССР позволила быстро восстановить экономику в 1920-е годы и провести индустриализацию в 1930-х, создать современный военно-промышленный комплекс на базе тяжёлой индустрии, и, прежде всего, машиностроения, восстановить промышленность после Второй мировой войны.

Проблемы в начале 1990-х годов появились из-за того, что не были проведены необходимые реформы, сказал он.

Проект Великая русская революция
© РИА Новости
РИА Новости подводит итоги "Великой русской революции"
При этом Бажан отметил рост роли государства в мировой экономике.

"В последнем докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКДАТ) делается вывод о необходимости увеличить государственные расходы на экономику", — сказал Бажан.

Преподаватель факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова профессор Александр Барсенков сказал, что СССР приходилось жить в состоянии постоянной мобилизации, и это отложило отпечаток на все стороны жизни общества. "Построенная в СССР система обеспечивала концентрацию ресурсов на главных общественных приоритетах, но включала и серьезные риски. Сосредоточение верховной власти в руках узкой группы лиц и даже одного лидера ставило будущее страны в зависимость от его личностных качеств. Возможности демократизации управления в СССР не были использованы, в период перестройки это привело к серьезным ошибкам при осуществлении реформ, которые вызвали отрицание не только самой системы, но и роспуск государства СССР", — сказал Барсенков.

Октябрьский поворот
Октябрьский поворот

По его мнению, "бросок" современной России в демократию и рынок в 1990-е годы не принес ожидаемых результатов.

"В настоящее время справедливость и благосостояние всего общества, стратегическое планирование социально-экономического развития при решающей роли государства постепенно вновь возвращаются в число приоритетов современной российской власти", — считает Барсенков.

"Для выживания человечества вновь требуются масштабные прорывные идеи, способные предотвратить его гибель. Для своего времени такие идеи предложила Великая Октябрьская социалистическая революция", — заключил ученый.

«Герои и жертвы революции»
© Princeton University Digital LibertyСтали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.Рабочий. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
© Princeton University Digital LibertyЕсли красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.Красноармеец. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
© Princeton University Digital LibertyЭх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.Батрак. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.
© Princeton University Digital LibertyПотрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.Матрос. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.
© Princeton University Digital LibertyДовольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!Швея. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
© Princeton University Digital LibertyДовольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!Прачка. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
© Princeton University Digital LibertyЕсли белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.Автомобилист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
© Princeton University Digital LibertyЭто я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.Телеграфист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Это я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.
© Princeton University Digital LibertyНи сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.Железнодорожник. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.
© Princeton University Digital LibertyРезвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.Заводчик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
© Princeton University Digital LibertyВсе буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.Банкир. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Все буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
© Princeton University Digital LibertyУ кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.Помещик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
© Princeton University Digital LibertyБочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.Кулак. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
© Princeton University Digital LibertyРасстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.Барыня. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
© Princeton University Digital LibertyРазвевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.Поп. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
© Princeton University Digital LibertyСидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.Бюрократ. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.
© Princeton University Digital LibertyИ честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.Генерал. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
И честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
© Princeton University Digital LibertyЭх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.Купец. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
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