Число жалоб против России в ЕСПЧ в последние четыре года сократилось

Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число жалоб в ЕСПЧ против России за последние четыре года сократилось более чем в 3,5 раза, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в пятницу.

Такие данные были озвучены в ходе семинара в Генпрокуратуре РФ, посвященного практике Европейского Суда по правам человека по делам, связанным нарушением права на жизнь и защиту от пыток.

"Меры, принимаемые в России по имплементации положений Конвенции и практики ЕСПЧ в национальную правовую систему, по устранению и недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе разбирательств в Европейском Суде, привели к сокращению числа жалоб против России более чем в 3,5 раза за последние четыре года", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее замминистра юстиции Михаил Гальперин сообщал, что Россия ежегодно выплачивает порядка 500 миллионов рублей по решениям Страсбургского суда по правам человека.