В Совфеде обсудят СМИ, получающие западные гранты и госфинансирование

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике обсудит на ближайшем заседании ситуацию с получением российскими СМИ, имеющими государственное финансирование, западных грантов, сообщил РИА Новости член комиссии, сенатор Игорь Морозов.

В четверг Морозов, говоря о недопустимости получения западных грантов российскими государственными СМИ на заседании комиссии по информационной политике, заявил, что, по его информации, таким грантополучателем является "Российская газета". Комментируя высказывание сенатора, генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской Газеты" Павел Негоица сказал РИА Новости, что издание никогда не получало западных грантов.

"По нашим данным, "Российская газета" значится в списке Роскомнадзора средств массовой информации, получающих денежные средства от иностранных источников, как и ряд других СМИ с государственным финансированием. Мы убеждены, что в условиях информационной войны, развязанной против нас на Западе, это недопустимо", — сказал в пятницу Морозов.

По словам сенатора, необходимо быть "очень внимательным" к тем активам, которые используют российские медиа, в то время как на Западе, в частности, в США, в бюджете отдельной строкой выделяются средства на противостояние "российской пропаганде".

Он отметил, что на заседание комиссии будут приглашены представители ведущих российских СМИ.