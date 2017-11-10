В Совфеде обсудят СМИ, получающие западные гранты и госфинансирование

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике обсудит на ближайшем заседании ситуацию с получением российскими СМИ, имеющими государственное финансирование, западных грантов, сообщил РИА Новости член комиссии, сенатор Игорь Морозов.
"По нашим данным, "Российская газета" значится в списке Роскомнадзора средств массовой информации, получающих денежные средства от иностранных источников, как и ряд других СМИ с государственным финансированием. Мы убеждены, что в условиях информационной войны, развязанной против нас на Западе, это недопустимо", — сказал в пятницу Морозов.
По словам сенатора, необходимо быть "очень внимательным" к тем активам, которые используют российские медиа, в то время как на Западе, в частности, в США, в бюджете отдельной строкой выделяются средства на противостояние "российской пропаганде".
Он отметил, что на заседание комиссии будут приглашены представители ведущих российских СМИ.