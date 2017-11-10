На Ямале признали аварийным построенный год назад дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноя — РИА Новости. Власти Нового Уренгоя решили переселить жильцов новостройки, введенной в эксплуатацию в 2016 году и признанной аварийной, сообщает местная администрация.

Заселение в многоквартирный дом по улице Крайней началось сразу после окончания строительства. Жильцы, обнаружив трещины в стенах, а также ряд других проблем, обращались в различные инстанции. Решение признать многоэтажку аварийной было принято 7 ноября этого года, говорится в сообщении.

По информации муниципалитета, в общей сложности необходимо расселить около 120 семей, 45 из них уже переехали в квартиры, предоставленные городскими властями совместно с окружным фондом жилищного строительства.

"Хочу обратиться к жильцам дома №5 по улице Крайней, чтобы они преждевременно не волновались. В заключении специализированного института указано, что на сегодняшний день угрозы жизни нет. Но жильцам необходимо готовиться к переезду", — цитирует сайт муниципалитета заместителя главы городской администрации Андрея Воронова.

При этом городские власти пока не уточняют, какая судьба ждет новую многоэтажку. Согласно заключению Тюменского архитектурно-реставрационного союза, дом подлежит реконструкции, однако застройщик сейчас находится на стадии банкротства.