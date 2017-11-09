Бывший красноярский губернатор Толоконский нашел новую работу

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал советником Высшей школы государственного управления Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте России в Новосибирске, сообщили РИА Новости в учреждении.

"Он уже вышел на работу", — сказал собеседник агентства.

В учреждении отметили, что Толоконский займется стратегическим консультированием развития ВШГУ, а также научных проектов и образовательных программ Сибирского института управления.

Виктор Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края в конце сентября на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. Вскоре после этого президент России Владимир Путин освободил его от должности.

На встрече с недавно ушедшими в отставку руководителями регионов 2 ноября президент заявил, что их потенциал, опыт и знания будут использованы в будущем на новых участках работы. Путин также сообщил, что экс-губернаторов представят к государственным наградам.