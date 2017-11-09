Кузнецова отметила сокращение детских летних лагерей

Посетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра Океан. Архивное фото

Посетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра Океан. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам мониторинга в субъектах РФ отмечает снижение общего числа летних оздоровительных организаций и сокращение охвата летнего отдыха сирот и детей-инвалидов.

"Какие бы хотелось отметить основные тенденции, которые выявлены в результате мониторинга?… Тут уже было отмечено, снижение общего числа летних оздоровительных организаций", — сказала Кузнецова на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она отметила также снижение числа школьных лагерей.

"Устаревшая материально-техническая база объектов летних лагерей. Это отмечено максимально практически во всех субъектах РФ. Трудности в обеспечении безопасности и охраны детей в летних организациях. Здесь из-за несовершенства нормативной базы никто никак не мог понять, кто же все-таки отвечает за организацию охраны по летнему лагерю", — добавила омбудсмен.

Кроме того, Кузнецова указала на сокращение охвата летнего отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, оказывавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различного рода учетах.