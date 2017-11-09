МГЕР обучит молодежь, как вести блоги о рэпе и выборных кампаниях

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) открывает Школу блогеров #PROдвижение, в рамках которой обучит молодежь, как вести свой блог на ту или иную тематику, в числе которых путешествия, современные направления в музыке и выборные кампании, сообщила РИА Новости руководитель школы, руководитель проекта МГЕР "Медиагвардия" Анна Рогачева.

"Официальное открытие образовательной площадки состоится в четверг, 9 ноября, в Москве. В рамках работы школы будут проходить мастер-классы и лекции известных журналистов и блогеров, а ребята будут делать домашние задания. Смысл заключается в создании и защите каждым участником уникальных творческих проектов, лучшие из которых получат поддержку в продвижении блога и будут рекомендованы для вступления в закрытый клуб блогеров", — сказала Рогачева.

Она уточнила, что каждый участник сможет выбрать наиболее интересную для себя сферу, будь то спорт, музыка и ее современные направления, тот же рэп, путешествия и искусство.

По ее словам, одной из наиболее интересных тем, о которой говорили ученики Школы, стала политика. Эксперты расскажут будущим блогерам, как наиболее интересно раскрывать политические темы, писать о событиях, в том числе о выборных кампаниях. Ближайшей крупной такой кампанией в России будет президентская, а потому ее также не обойдут стороной.

"Смысл обучающей программы в том, чтобы научиться наиболее ярко и неординарно освещать выбранную тематику и транслировать свои мысли, идеи и таланты. Главное — быть собой и не бояться быть оригинальным", — добавила собеседница агентства.

Первый набор Школы — это ребята, успешно прошедшие собеседования и выполнившие первые практические задания. На открытии Школы гостям и участникам предложат пройти интерактивный квест, по окончании которого каждый принимает участие в беспроигрышной лотерее: все получат профессиональный мастер-класс от тренера по развитию лидерских качеств и работы в команде.