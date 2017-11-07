Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию по гриппу в России стабильной

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ситуация по гриппу в России абсолютно стабильная, несколько случаев гриппа в России уже было, и появившиеся вирусы полностью совпадают с вакцинными штаммами, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по гриппу в стране абсолютно стабильная, мы находимся на неэпидемическом уровне развития ситуации", — сказала Попова, отметив, что несколько случаев гриппа в России уже было, каждый из них глубоко проанализирован, а появившиеся вирусы полностью совпадают с вакцинными штаммами.

"Все заболевшие выздоравливают благополучно", — отметила Попова.

"На сегодняшний день более 40% населения Российской Федерации уже привиты против гриппа", — сказала Попова, добавив, что в некоторых регионах показатель достигает и более 50%.

"Информации о каких-то других вирусах на сегодня в стране нет и быть не может", — резюмировала Попова. Она добавила, что сейчас одна из основных задач — не допустить завоза опасных вирусов (H5N8, H7N9) из-за рубежа.