Собянин поприветствовал участников марша в честь парада 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал и поздравил участников торжественного марша в честь 76-ой годовщины легендарного военного парада 1941 года, который состоялся на Красной площади.

"Дорогие москвичи, поздравляем вас с 76-летний годовщиной легендарного парада. Семьдесят шесть лет назад по брусчатке Красной площади шла несокрушимая и легендарная Красная армия, они шли на фронт, чтобы отбросить врага. Сегодня благодарная Москва помнит каждого героя. Сегодня в вашу честь по Красной площади пройдут внуки и правнуки. От имени москвичей хочу выразить благодарность. Дорогие ветераны, желаю вам сил и здоровья. Ура!" — сказал он.

Также мэр отметил, что имена шедших на фронт в 1941 году навеки вписаны в историю. Так, власти Москвы две недели назад назвали в честь командовавшего парадом в 41-году генерала Павла Артемьева одну из улиц Москвы.

Ранним утром седьмого ноября в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут по радио начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Всего в легендарном параде участвовали 28 467 человек. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.

Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается, и боевой дух солдат не сломлен.

Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет составляет около пять тысяч человек. Торжественный марш в годовщину военного парада 7 ноября 1941 года прошел в российской столице уже в 15-й раз.