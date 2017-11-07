Собянин поприветствовал участников марша в честь парада 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал и поздравил участников торжественного марша в честь 76-ой годовщины легендарного военного парада 1941 года, который состоялся на Красной площади.
"Дорогие москвичи, поздравляем вас с 76-летний годовщиной легендарного парада. Семьдесят шесть лет назад по брусчатке Красной площади шла несокрушимая и легендарная Красная армия, они шли на фронт, чтобы отбросить врага. Сегодня благодарная Москва помнит каждого героя. Сегодня в вашу честь по Красной площади пройдут внуки и правнуки. От имени москвичей хочу выразить благодарность. Дорогие ветераны, желаю вам сил и здоровья. Ура!" — сказал он.
Также мэр отметил, что имена шедших на фронт в 1941 году навеки вписаны в историю. Так, власти Москвы две недели назад назвали в честь командовавшего парадом в 41-году генерала Павла Артемьева одну из улиц Москвы.
Ранним утром седьмого ноября в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут по радио начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Всего в легендарном параде участвовали 28 467 человек. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.
Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается, и боевой дух солдат не сломлен.
Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадет составляет около пять тысяч человек. Торжественный марш в годовщину военного парада 7 ноября 1941 года прошел в российской столице уже в 15-й раз.
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве советскими властями приравнивается к важнейшей военной операции. Он должен был продемонстрировать миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен.
Время начала исторического парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Это было сделано для повышения безопасности. Власти опасались, что германская авиация может начать бомбардировку центра столицы именно во время парада, чтобы уничтожить высшее руководство СССР.
В праздничный день для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. На следующий день сообщили, что на рубежах столицы силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета.
Сталин и члены правительства появились на трибуне мавзолея 7 ноября в 7 часов 50 минут. Для безопасности руководства у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.
В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни в городе не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
В тот день в параде приняли участие 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий и 160 танков. Шествие продолжалось всего 25 минут. Некоторые подразделения прямо с Красной площади отправлялись на фронт.
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