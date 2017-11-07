"Швабе" на выставке в Москве показывает 7 медицинских новинок

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Семь новых медицинских разработок демонстрирует российский холдинг "Швабе" на проходящей в Москве выставке "Россия, устремленная в будущее".

В числе экспонатов, как сообщает пресс-служба холдинга, искусственный желудочек сердца, межпозвоночный диск из углеродного композиционного материала (УКМ), интерактивная реанимационная палата, комплекс для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы, а также первая в России фиброоптическая система для фототерапии новорожденных, фототерапевтический облучатель и инкубатор интенсивной терапии.

"В своей деятельности "Швабе" уделяет повышенное внимание созданию различных инновационных продуктов. На выставке "Россия, устремленная в будущее" мы представили перспективные изделия в области кардиологии, эндопротезирования и неонатологии, при разработке которых применялись самые передовые технологии и материалы", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе сообщили, что искусственный желудочек сердца представляет собой миниатюрный насос размером с пальчиковую батарейку, который имплантируется в организм пациента и перекачивает кровь вместе с больным сердцем, давая возможность ему восстановиться. Межпозвоночный диск из УКМ обладает малым весом, более высокой совместимостью с человеческим организмом по сравнению с протезами из металла, полимера или керамики, его расчетный срок эксплуатации — 20-25 лет.