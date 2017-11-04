В Москве спасли застрявшего в автомобиле ГИБДД котенка

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Московские полицейские спасли котенка, спрятавшегося в моторном отсеке автомобиля ГИБДД, сообщается в официальной группе МВД в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Новом Арбате. Животное выбежало с тротуара на дорогу, пересекло две полосы движения и забралось под одну из иномарок. Водитель и пассажир вышли из автомобиля, чтобы достать котенка, к ним на помощь пришли сотрудники полиции, однако в это время котенок снова выбежал из-под машины и забрался под служебный автомобиль сотрудников ГИБДД.

"Он спрятался в моторном отсеке, и все попытки извлечь его оттуда не приносили результата. Было принято решение вызвать городские службы и поднять машину на эвакуаторе", — говорится в сообщении.

Спасти котенка удалось только с после того, как машину частично разобрали и вытащили переднюю фару. Животное забрала домой молодая пара, под чей автомобиль изначально котенок изначально и спрятался.