На северо-западе Москвы завершилось шествие "Русский марш"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Шествие "Русский марш", которое началось в 14.00 мск у метро "Октябрьское поле", и сопутствующий митинг завершились в 16.20 мск на улице Маршала Василевского, у метро "Щукинская" на северо-западе Москвы.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение 4 ноября "Русского марша" и сопутствующих митингов на двух площадках: около станции метро "Октябрьское поле" и на улице Перерва (на юго-востоке столицы). Организатор "Русского марша" Иван Белецкий сообщил РИА Новости, что заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек.

В ходе акции на северо-западе Москвы были приняты усиленные меры безопасности, территория, где прошли шествие и митинг, была огорожена.