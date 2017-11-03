В МВД назвали причину отмены мероприятий Навального в ряде городов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Публичные мероприятия, запланированные оппозиционером Алексеем Навальным, не состоялись в ряде городов из-за отсутствия на них самого оппозиционера, сообщается на сайте МВД РФ.
"В ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием Алексея Навального были согласованы местными органами исполнительной власти. Данные мероприятия в итоге не состоялись ввиду отсутствия самого Алексея Навального. При этом организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении подобных мероприятий сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры безопасности, что приводит к дополнительной нагрузке на личный состав и расходам бюджета.
Подчеркивается, что в праздничные дни планируется проведение согласованных публичных мероприятий во многих городах России, где полиция и Росгвардия будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность.