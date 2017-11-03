В МВД назвали причину отмены мероприятий Навального в ряде городов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Публичные мероприятия, запланированные оппозиционером Алексеем Навальным, не состоялись в ряде городов из-за отсутствия на них самого оппозиционера, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее Навальный заявил, что больше не может организовывать встречи со сторонниками из-за того, что якобы регулярно получает отказы от администраций различных городов РФ. По его словам, каждую неделю местным властям отправляют порядка 200 заявок, но организовать мероприятия не получается.

"В ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием Алексея Навального были согласованы местными органами исполнительной власти. Данные мероприятия в итоге не состоялись ввиду отсутствия самого Алексея Навального. При этом организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия, либо делают это в последний момент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении подобных мероприятий сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры безопасности, что приводит к дополнительной нагрузке на личный состав и расходам бюджета.

Подчеркивается, что в праздничные дни планируется проведение согласованных публичных мероприятий во многих городах России, где полиция и Росгвардия будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность.