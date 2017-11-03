Ксения Собчак запуталась в позиции по вопросу погребения Ленина

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, вступившая в президентскую избирательную кампанию 2018 года, менее чем за две недели выразила разные позиции по вопросу захоронения тела Владимира Ленина.

В четверг Собчак прокомментировала призыв Рамзана Кадырова убрать с Красной площади тело вождя революции. Глава Чечни заявил, что решение о захоронении Ленина должен принять президент России Владимир Путин. "Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", — пояснил он.

На своей странице в Facebook Собчак написала, что этот вопрос следует решать не президенту, а российскому народу на свободных выборах и референдумах.

Между тем 24 октября Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю пообещала захоронить Ленина, если ей удастся стать главой государства.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. Избирательная кампания официально должна стартовать через несколько месяцев.