Филологи объяснили популярность в России словосочетания "фейковые новости"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Вместо словосочетания fake news ("фейковые новости") россиянам стоило бы употреблять русский аналог этого термина, называя такие новости "лживые" или "фальшивые", однако заимствованный англицизм уже укоренился в России, так как его часто используют в СМИ и употребляют в речи политики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием 2017 года fake news ("фейковые новости"). Словарь дает такое определение fake news – это "ложная, часто сенсационная информация, которая распространяется под видом новостей". Как сообщает аккаунт Twitter Moments, который отслеживает главные мировые новости, "использование термина, который так часто использует президент США Дональд Трамп, с 2016 года выросло на 365%".

"Это словосочетание введено 3-4 месяца назад с момента, когда стали обсуждать высказывания в адрес (президента США Дональда) Трампа. И они, естественно, в таком же переводе появились в русском политическом новостном дискурсе. Но, в общем-то, это та заимствованная единица, которая должна употребляться в русском варианте", — сказала доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова.

По ее словам, согласно правилам культурной речи, существует требование использовать заимствования только в том случае, если нет буквального аналога в государственном языке. Однако филолог отметила, что строгого нормирования здесь нет.

"Очень жаль, что из всего, что мы слышим в наших новостях информационного, словесного, речевого богатства мы изымаем не самое лучшее, а обращаем на худшее, на недоброкачественное, на лживое, и именно это становится у нас во главе угла. Это словосочетание "фейковая новость", к сожалению, уже укоренилось", — отметил профессор риторики Института Пушкина Владимир Аннушкин.

Старший преподаватель кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ Татьяна Краснова также отметила, что в России было бы лучше использовать аналог выражения на родном языке и лишний раз не употреблять заимствования.

"Мне больше нравится русская версия "фальшивые новости". Честно говоря, для меня это странно немного, потому что мне иногда кажется, что мои коллеги, преподающие журналистику, чересчур увлекаются разнообразными терминами", — сказала она.

Популярность в русском языке

"Поскольку эта фраза произнесена и сотрудниками Министерства иностранных дел, и первыми лицами государства, то сейчас ее взяли в оборот. С точки зрения русского языка, конечно, есть соответствующие русские слова, например, "лживые" (новости)", — пояснила Боженкова.

В свою очередь декан факультета журналистики МГУ, профессор, доктор филологических наук Елена Вартанова заметила, что по ее мнению использование заимствованного слова в русском языке связано еще и с тем, что этот термин имеет глобальный охват и не касается только русской журналистики.

"Но, может быть, это объясняется еще тем, что этот термин сейчас доминирует в англоязычном дискурсе, и само явление активно доминирует в англоязычном дискурсе, не только в российском и не столько в российском", — отметила Вартанова.

Кроме того, по ее мнению, в российской исследовательской и профессиональной среде нет адекватного перевода термина "фейковый", что и привело к появлению такого профессионального жаргонизма через адаптацию английского слова к русскому языку.

По мнению Вартановой, распространение так называемых "фейковых" новостей связано с ростом популярности социальных сетей, что вызвало влияние непрофессиональных журналистов на производство новостного контента.

"Те, кто, будучи непрофессионалом, создает новости, зачастую сознательно искажает факты или, что часто случается, просто непрофессионально излагает новость, давая только одностороннюю информацию, не проверяя ее", — подытожила Вартанова.